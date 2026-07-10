Купюры по 2 000 гривен: когда НБУ выпустит в обращение банкноты нового номинала (фото)

Андрей Пышный презентовал новый номинал гривны. Фото: НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины введет в обращение новый номинал гривневых купюр. Наши граждане смогут пользоваться наличными по 2 000 грн. На банкнотах будет размещено изображение поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Какими будут новые купюры гривны

Об обновлении денежной массы сообщил глава НБУ Андрей Пышный на пресс-брифинге 10 июля 2026 года. Известно, что первый тираж появится в наличном обращении через два месяца — 4 сентября, в день памяти Василия Стуса. Дизайн лицевой стороны будет содержать такие элементы:

портрет великого украинского поэта, переводчика, диссидента, представителя движения шестидесятников Василия Стуса;

его подпись справа от изображения;

обозначение номинала в левом нижнем углу;

графический символ гривны;

надпись "ДВІ ТИСЯЧІ" вдоль правого края банкнот;

надпись "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" в верхнем левом углу;

изображение Государственного Герба;

серийный номер красного цвета.

Купюра номиналом 2 000 грн. Фото: НБУ

Цветовой диапазон номинала 2 000 грн — фиолетово-синие и розовые оттенки. Также новые купюры будут иметь более 20 современных элементов защиты от фальсификации, в том числе обновленную "оконную" ленту и оптически-сменный элемент SPARK с кинетическим эффектом.

"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour — полихромная и анимированная. Во время изменения угла наклона банкноты на ней наблюдается эффект движения и изменение изображения — Трезубца на знак гривны", — уточнил Андрей Пышный.

Читайте также:

Почему понадобился новый номинал гривны

Изменения в украинской экономике привели к обновлению банкнотного ряда. Во-первых, с момента введения в обращение купюр номиналом 1 000 грн прошло семь лет. С этого времени среднемесячная зарплата выросла в три раза, а цены на основе индекса инфляции увеличились вдвое. Как результат, возникла потребность в большем количестве наличных денег.

Во-вторых, объем бумажных банкнот в обращении вырос более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года. В-третьих, изменилась сама структура наличных денег: доля купюр по 1 000 грн превысила 55%.

Из-за этих факторов Национальный банк пришел к выводу, что необходимо выпустить деньги более высокого номинала для эффективного обслуживания наличного обращения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые купюры евро могут стать проблемными. Банкноты номиналом 500 евро давно перестали выпускать. Из-за этого заведения в Европе иногда отказывают клиентам, которые хотят расплатиться крупным номиналом.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара не примет ни один обменный пункт в Украине. Если банкноты имеют признаки сильного износа или повреждения, их можно только сдать на инкассо. То есть отправить в иностранный банк-корреспондент для замены.