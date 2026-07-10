Купюри по 2 000 гривень: коли НБУ випустить в обіг банкноти нового номіналу (фото)

Андрій Пишний презентував новий номінал гривні. Фото: НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк України введе в обіг новий номінал гривневих купюр. Наші громадяни зможуть використовувати готівкові гроші по 2 000 грн. На банкнотах буде розміщено зображення поета-шістдесятника Василя Стуса.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Якими будуть нові купюри гривні

Про оновлення грошової маси повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу 10 липня 2026 року. Відомо, що перший тираж з’явиться в готівковому обігу через два місяці — 4 вересня, в день пам’яті Василя Стуса. Дизайн лицьової сторони міститиме такі елементи:

портрет видатного українського поета, перекладача, дисидента, представника руху шістдесятників Василя Стуса;

його підпис праворуч від зображення;

позначення номіналу в лівому нижньому кутку;

графічний символ гривні;

напис "ДВІ ТИСЯЧІ" вздовж правого краю банкнот;

напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" у верхньому лівому кутку;

зображення Державного Герба;

серійний номер червоним кольором.

Купюра номіналом 2 000 грн. Фото: НБУ

Колірний діапазон номіналу 2 000 грн — фіолетово-сині та рожеві відтінки. Також нові купюри матимуть понад 20 сучасних елементів захисту від фальсифікації, зокрема оновлену "віконну" стрічку та оптично-змінний елемент SPARK із кінетичним ефектом.

"Це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну "віконну" захисну стрічку AnimaTM Colour — поліхромну та анімовану. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміна зображення — Тризуба на знак гривні ", — уточнив Андрій Пишний.

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Чому знадобився новий номінал гривні

Оновлення банкнотного ряду зумовили зміни в українській економіці. По-перше, з часу введення в обіг купюр номіналом 1 000 грн минуло сім років. Відтоді середньомісячна зарплата зросла втричі, а ціни на основі індексу інфляції збільшилися вдвічі. Як результат, виникла потреба в більшій кількості готівки.

По-друге, обсяг паперових банкнот в обігу зріс більше ніж удвічі — з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. По-третє, змінилася сама структура готівки в ужитку: частка купюр по 1 000 грн перевищили 55%.

Через ці фактори Національний банк дійшов до висновку, що необхідно випустити гроші вищого номіналу задля ефективнішого обслуговування готівкового обігу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі купюри євро можуть стати проблемними. Банкноти номіналом 500 євро давно перестали випускати. Через це заклади в Європі інколи відмовляють клієнтам, які хочуть розплатитися великим номіналом.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара не прийме жоден обмінний пункт в Україні. Якщо банкноти мають ознаки сильного зношення чи пошкодження, їх можна тільки здати на інкасо. Тобто відправити в іноземний банк-кореспондент для заміни.