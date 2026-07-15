Новые банкноты номиналом 2 000 грн: какой элемент дизайна НБУ решил изменить

Купюры номиналом 2 000 грн. Фото: НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине готовят к выпуску новый номинал гривны. Однако Национальный банк принял решение изменить один из элементов дизайна после анализа материалов общественной дискуссии. Неравнодушные граждане обратили внимание на стилистическое сходство надписи номинала с неофициальной кириллической адаптацией шрифта, имеющего российское происхождение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Какой элемент дизайна изменят

В профессиональном сообществе дизайнеров заметили серьезный недостаток одного из элементов новой банкноты национальной валюты. Надпись номинала, созданная художниками НБУ, похожа на шрифт, адаптированный под кириллицу гражданкой России.

Чтобы избежать подобных ассоциаций, регулятор принял решение использовать на купюрах официальную кириллическую версию шрифта Bickham Script, без каких-либо авторских вариаций.

"Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора — самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила россия", — констатировали в НБУ.

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Поскольку банкноты не запущены в производство, внесение изменений в дизайн никак не повлияет на запланированные сроки ввода наличных в обращение. Новый номинал появится в Украине 4 сентября 2026 года.

Элементы дизайна купюры 2 000 грн

На лицевой стороне размещен портрет поэта-шестидесятника Василия Стуса, на оборотной стороне — изображение филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса. В перечень защитных элементов входят:

водяные знаки;

погруженная защитная полоса;

"оконная" полоса сине-желтого цвета;

SPARK-элемент;

сквозные детали, дополняющие друг друга при рассмотрении банкноты на просвет;

латентное изображение, видимое под острым углом к источнику света;

рельефные элементы, ощущаемые на ощупь;

микротекст, видимый под увеличительным стеклом.

Благодаря этим элементам защиты фальсифицировать новые купюры гривны станет гораздо сложнее, а выявление поддельной наличности упростится при визуальном осмотре и при использовании специального сортировочного оборудования.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинка не смогла обменять купюру номиналом 100 долларов. Банкнота имела небольшое повреждение — текст, написанный маркером. В финансовых учреждениях отказались принимать наличные деньги из-за текста.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры евро стали проблемными. Номинал 500 евро давно не выпускают в обращение, поэтому его использование стало затруднительным. За рубежом нередко отказываются принимать банкноты по 500 евро, что делает эксплуатацию наличных нецелесообразной.