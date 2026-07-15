Нові банкноти номіналом 2 000 грн: який елемент дизайну НБУ вирішив змінити

Купюри номіналом 2 000 грн. Фото: НБУ. Колаж: Новини.LIVE

В Україні готують до випуску новий номінал гривні. Однак Національний банк ухвалив рішення змінити один з елементів дизайну після аналізу матеріалів публічної дискусії. Небайдужі громадяни звернули увагу на стилістичну подібність напису номіналу до неофіційної кириличної адаптації шрифту, який має російське походження.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Який елемент дизайну змінять

У фаховій спільноті дизайнерів помітили серйозний недолік одного з елементів нової банкноти національної валюти. Напис номіналу, який створювали художники НБУ, схожий до шрифту, адаптованого під кирилицю громадянкою Росії.

Щоб уникнути подібних асоціацій, регулятор ухвалив рішення використати на купюрах офіційну кириличну версію шрифту Bickham Script, без жодних авторських варіацій.

"Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора — самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія", — констатували в НБУ.

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Оскільки банкноти не запустили у виробництво, внесення змін у дизайн ніяк не вплине на заплановані терміни введення готівки в обіг. Новий номінал з'явиться в Україні 4 вересня 2026 року.

Елементи дизайну купюри 2 000 грн

На лицьовій стороні розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, а зворот містить зображення філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. До переліку захисних елементів входять:

водяні знаки;

занурена захисна стрічка;

"віконна" стрічка синьо-жовтого кольору;

SPARK-елемент;

наскрізні деталі, які доповнюють одна одну під час розглядання банкноти проти світла;

латентне зображення, видиме під гострим кутом до джерела світла;

рельєфні елементи, які відчуваються на дотик;

мікротекст, видимий під збільшуваним склом.

Завдяки цим елементам захисту фальсифікація нових купюр гривні стане набагато складнішою, а виявлення підробленої готівки спроститься при візуальному огляді та в разі використання спеціального сортувального обладнання.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українка не змогла обміняти купюру номіналом 100 доларів. Банкнота мала невелике пошкодження — текст, написаний маркером. У фінансових установах відмовилися приймати готівку через наявність тексту.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри євро стали проблемними. Номінал 500 євро давно не випускають в обіг, тому його використання стало ускладненим. За кордоном нерідко відмовляються приймати банкноти по 500 євро, що робить експлуатацію готівки недоцільною.