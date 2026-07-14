Обмін купюри номіналом 100 доларів: чому українка не змогла продати банкноту (фото)

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям радять ретельно перевіряти купюри долара, отримані в обмінному пункті. Трапляються випадку продажу банкнот із помітками. Зазвичай текст, написаний маркером або ручкою, не впливає на платоспроможність готівки, однак не всі фінансові установи погоджуються купити таку валюту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Що робити з пошкодженими доларами

Українка купила американську валюту в обміннику, а вже вдома помітила на одній з купюр текстову помітку. Вона займає невелику частину площі банкноти і ніяк не впливає на платоспроможність, однак фінансові установи відмовляються приймати таку готівку.

"Народ, завжди перевіряйте купюри в обмінниках валют. Купила долари, вдома побачила такий помальований. Тепер не можу поміняти, не приймають. Порадьте, що робити", — написала дівчина у Threads.

Купюра номіналом 100 доларів із текстом. Фото: Threads

Користувачка соцмережі отримала кілька дієвих порад. Якщо купюру не приймають в обмінному пункті, можна піти в державний банк, де точно дотримуються правил валютно-обмінних операцій, встановлених НБУ. Інший варіант — закинути банкноту в термінал на гривневий рахунок, однак відбудеться конвертація за офіційним курсом.

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Які долари не можна обміняти

Загалом існують затверджені правила обміну іноземної валюти: купюри долара чи євро фінустанови повинні приймати без обмежень, якщо немає ознак сильного зношення. До них відносять, гідно з постановою Національного банку № 103:

розриви на частини;

пошкодження елементів дизайну;

зміну первісного кольору паперу та/або зображень;

локальні забруднення розміром більше 50% площі;

загальні забруднення;

обпалення, трухлість, гниття;

друкарські недоліки.

У випадку користувачки Threads обмінник не мав права відмовити в обслуговуванні, оскільки невеликий напис на банкноті не вважається ознакою сильного зношення. Якщо клієнт установи помітив порушення, необхідно звернутися в поліцію чи безпосередньо НБУ. Регулятор проведе перевірку недобросовісного обмінного пункту та ініціює каральні заходи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які купюри євро можуть стати проблемними. Банкноти по 500 євро давно перестали випускати. Через це розрахуватися за кордоном готівкою великого номіналу стало складніше, однак українці можуть розміняти її на менші купюри.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні з’явиться готівка нового номіналу. З вересня 2026 року почнеться випуск купюр по 2 000 грн із зображенням Василя Стуса. Ними підкріплять каси банківських установ і наповнять банкомати для видачі користувачам.