Курси долара та євро не планують зупинятися: чого чекати українцям на валютному ринку

Купюри долара та євро в руках, пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В серпні 2026 року спостерігається висхідна тенденція на валютному ринку України. Купюри євро щодня дорожчають, а долар майже повернувся до липневих рекордних показників. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам наступного тижня, в період 10-16 серпня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

Протягом першого тижня серпня офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 44,63-44,78 грн/дол. Національний банк продовжує стримувати різку девальвацію, не допускаючи перетину психологічного рівня 45 грн/дол. Експерт переконаний, що найближчим часом цього не станеться.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Зростання курсу частково обумовлене призупиненням експорту через регулярні удари росіян по морських портах. Як результат, виник невеликий дефіцит валютної виручки. Він зачепив представників бізнесу, натомість пересічним українцям не варто хвилюватися про відсутність доларів в обмінниках.

"Контракти, які споживачі українського зерна укладали з експортерами, зараз загальмовані. Це форс-мажор, якого ніхто не очікував. Гострого дефіциту валюти немає, проте всі розуміють, що робота портової інфраструктури навряд чи відновиться протягом тижня", — зазначив Плотніков.

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За його словами, Національний банк продовжить стримувати девальвацію, застосовуючи свої важелі впливу. Тому до 45 грн/дол. офіційний курс найближчим часом не підніметься. Варто очікувати коливань у межах 44,50-44,90 грн/дол., якщо не станеться непередбачуваних подій на фронті.

Чого чекати від курсу євро

За перший тиждень серпня 2026 року офіційний курс гривні до євро зріс на 40 копійок. Співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося на рівні 1,15 дол./євро, внаслідок чого маємо висхідний тренд. Не виключено, що показники впритул наблизяться до психологічної межі 51 грн/євро ближче до середини місяця.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Не варто забувати, що НБУ розраховує офіційний курс євро шляхом перемноження курсу гривні до долара США та крос-курсу долар/євро. Регулятор не може впливати на результат, як у випадку з американською валютою. Тому необхідно слідкувати за співвідношенням у головній парі для приблизного розрахунку показників.

Раніше Новини.LIVE писали, коли Європейський центральний банк планує випустити купюри євро з новим дизайном. Варто чекати на введення банкнот в обіг лише через кілька років. До того часу треба визначитися з остаточним дизайном і провести тестування.

Також Новини.LIVE розповідали, який термін служби у купюр номіналом 100 доларів. Максимальний період експлуатації становить 24 роки. Це найкращий результат серед усіх чинних номіналів американської валюти, а найменший строк — трохи більше п’яти років.