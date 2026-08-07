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Главная Экономика Выгодный обмен валют подождет: что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

Выгодный обмен валют подождет: что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 17:12
Курсы доллара и евро не планируют останавливаться: чего ожидать украинцам на валютном рынке
Купюры доллара и евро в руках, пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года на валютном рынке Украины наблюдается восходящая тенденция. Купюры евро ежедневно дорожают, а доллар почти вернулся к рекордным показателям июля. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам на следующей неделе, в период с 10 по 16 августа.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

В течение первой недели августа официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 44,63-44,78 грн/долл. Национальный банк продолжает сдерживать резкую девальвацию, не допуская пересечения психологического уровня 45 грн/долл. Эксперт убежден, что в ближайшее время этого не произойдет.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Рост курса частично обусловлен приостановкой экспорта из-за регулярных ударов россиян по морским портам. В результате возник небольшой дефицит валютной выручки. Он затронул представителей бизнеса, но рядовым украинцам не стоит беспокоиться об отсутствии долларов в обменных пунктах.

"Контракты, которые потребители украинского зерна заключали с экспортерами, сейчас приостановлены. Это форс-мажор, которого никто не ожидал. Острого дефицита валюты нет, однако все понимают, что работа портовой инфраструктуры вряд ли возобновится в течение недели", — отметил Плотников.

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По его словам, Национальный банк продолжит сдерживать девальвацию, применяя свои рычаги влияния. Поэтому до 45 грн/долл. официальный курс в ближайшее время не поднимется. Стоит ожидать колебаний в пределах 44,50-44,90 грн/долл., если не произойдет непредвиденных событий на фронте.

Чего ожидать от курса евро

За первую неделю августа 2026 года официальный курс гривны к евро вырос на 40 копеек. Соотношение в основной валютной паре зафиксировалось на уровне 1,15 долл./евро, в результате чего наблюдается восходящий тренд. Не исключено, что показатели вплотную приблизятся к психологической отметке 51 грн/евро ближе к середине месяца.

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Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Не стоит забывать, что НБУ рассчитывает официальный курс евро путем умножения курса гривны к доллару США на кросс-курс доллар/евро. Регулятор не может влиять на результат, как в случае с американской валютой. Поэтому необходимо следить за соотношением в основной валютной паре для приблизительного расчета показателей.

Ранее Новини.LIVE писали, когда Европейский центральный банк планирует выпустить купюры евро с новым дизайном. Следует ожидать ввода банкнот в обращение лишь через несколько лет. К тому времени необходимо определиться с окончательным дизайном и провести тестирование.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой срок службы купюр номиналом 100 долларов. Максимальный период эксплуатации составляет 24 года. Это лучший результат среди всех действующих номиналов американской валюты, а наименьший срок — чуть более пяти лет.

курс доллара курс евро обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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