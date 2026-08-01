Купюры евро с новым дизайном: стало известно, как могут выглядеть деньги (фото)

Евро с новым дизайном, деньги в кошельке. Фото: Unsplash, ЕЦБ. Коллаж: Новини.LIVE

Европейский центральный банк представил 10 наборов купюр евро с новым дизайном. До 21 сентября 2026 года можно принять участие в общественном опросе и оставить отзывы о выбранных вариантах. Окончательное решение относительно внешнего вида третьей серии банкнот планируют принять до конца текущего года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как могут выглядеть новые купюры евро и когда их выпустят в обращение.

Выбор дизайна евро на финальном этапе

ЕЦБ представил общественности отобранные варианты дизайнов для следующей серии банкнот. На финишную прямую вышли 10 наборов — по пять каждой тематики. Европейцам предоставили возможность высказать свое мнение относительно графических разработок до 21 сентября 2026 года — их учтут при принятии окончательного решения.

"Обновление дизайна банкнот евро является частью долгосрочных усилий Евросистемы, направленных на то, чтобы наличные деньги оставались безопасным, эффективным и удобным средством платежа", — заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Как могут выглядеть купюры евро

Дизайнеры работали в двух тематических направлениях:

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"Европейская культура";

"Реки и птицы".

Первая концепция предусматривала использование портретов знаковых личностей Европы, внесших значительный вклад в развитие культуры. На купюрах могут появиться лица Марии Каллас, Людвига ван Бетховена, Марии Кюри, Мигеля де Сервантеса Сааведры, Леонардо да Винчи и Берты фон Зутнер. На оборотной стороне будут изображены различные учреждения, пространства и культурные мероприятия.

Возможный дизайн купюр евро. Фото: скриншот/ЕЦБ

Вторая тематика сосредоточена вокруг природы. Если выберут именно эту концепцию, на новых купюрах появятся изображения птиц разных видов (стенолаза, пчелоеда, аист и др.) и зданий европейских институтов (ЕЦБ, парламента, Еврокомиссии, Совета ЕС).

"Эта тема подчеркивает устойчивость и разнообразие природных экосистем Европы, демонстрируя различные стадии развития рек и виды птиц, а также подчеркивая важность защиты окружающей среды", — уточнили ранее в Европейском центральном банке.

Возможный дизайн купюр евро. Фото: скриншот/ЕЦБ

Когда ожидать третьей серии купюр евро

Определиться с новым дизайном банкнот ЕЦБ планирует до конца 2026 года. Решение будет основано на выводах жюри конкурса дизайна, технической оценке и результатах нескольких публичных опросов. Следующий этап — тестирование, после чего банкноты поступят в производство.

Их выпуск ожидается в течение следующих нескольких лет, однако конкретной даты регулятор не называет. При этом купюры двух предыдущих серий евро сохранят статус платежного средства и будут находиться в наличном обращении вместе с новыми деньгами.

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