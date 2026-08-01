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Главная Экономика Новый дизайн купюр евро: в ЕЦБ показали, как могут выглядеть банкноты третьей серии

Новый дизайн купюр евро: в ЕЦБ показали, как могут выглядеть банкноты третьей серии

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 17:12
Купюры евро с новым дизайном: стало известно, как могут выглядеть деньги (фото)
Евро с новым дизайном, деньги в кошельке. Фото: Unsplash, ЕЦБ. Коллаж: Новини.LIVE

Европейский центральный банк представил 10 наборов купюр евро с новым дизайном. До 21 сентября 2026 года можно принять участие в общественном опросе и оставить отзывы о выбранных вариантах. Окончательное решение относительно внешнего вида третьей серии банкнот планируют принять до конца текущего года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как могут выглядеть новые купюры евро и когда их выпустят в обращение.

Выбор дизайна евро на финальном этапе

ЕЦБ представил общественности отобранные варианты дизайнов для следующей серии банкнот. На финишную прямую вышли 10 наборов — по пять каждой тематики. Европейцам предоставили возможность высказать свое мнение относительно графических разработок до 21 сентября 2026 года — их учтут при принятии окончательного решения.

"Обновление дизайна банкнот евро является частью долгосрочных усилий Евросистемы, направленных на то, чтобы наличные деньги оставались безопасным, эффективным и удобным средством платежа", — заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Как могут выглядеть купюры евро

Дизайнеры работали в двух тематических направлениях:

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  • "Европейская культура";
  • "Реки и птицы".

Первая концепция предусматривала использование портретов знаковых личностей Европы, внесших значительный вклад в развитие культуры. На купюрах могут появиться лица Марии Каллас, Людвига ван Бетховена, Марии Кюри, Мигеля де Сервантеса Сааведры, Леонардо да Винчи и Берты фон Зутнер. На оборотной стороне будут изображены различные учреждения, пространства и культурные мероприятия.

Новый дизайн купюр евро: в ЕЦБ показали, как могут выглядеть банкноты третьей серии - фото 1
Возможный дизайн купюр евро. Фото: скриншот/ЕЦБ

Вторая тематика сосредоточена вокруг природы. Если выберут именно эту концепцию, на новых купюрах появятся изображения птиц разных видов (стенолаза, пчелоеда, аист и др.) и зданий европейских институтов (ЕЦБ, парламента, Еврокомиссии, Совета ЕС).

"Эта тема подчеркивает устойчивость и разнообразие природных экосистем Европы, демонстрируя различные стадии развития рек и виды птиц, а также подчеркивая важность защиты окружающей среды", — уточнили ранее в Европейском центральном банке.

Новый дизайн купюр евро: в ЕЦБ показали, как могут выглядеть банкноты третьей серии - фото 2
Возможный дизайн купюр евро. Фото: скриншот/ЕЦБ

Когда ожидать третьей серии купюр евро

Определиться с новым дизайном банкнот ЕЦБ планирует до конца 2026 года. Решение будет основано на выводах жюри конкурса дизайна, технической оценке и результатах нескольких публичных опросов. Следующий этап — тестирование, после чего банкноты поступят в производство.

Их выпуск ожидается в течение следующих нескольких лет, однако конкретной даты регулятор не называет. При этом купюры двух предыдущих серий евро сохранят статус платежного средства и будут находиться в наличном обращении вместе с новыми деньгами.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара и евро в августе 2026 года. Эксперты не прогнозируют существенных изменений на валютном рынке, однако геополитические сдвиги и непредсказуемые события на фронте могут привести к резким колебаниям.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько служат купюры номиналом 100 долларов. Предполагается, что деньги можно использовать в течение 24 лет. Это самый большой показатель среди всех номиналов американской валюты, а самый маленький составляет 5,7 лет.

евро банкнота купюра
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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