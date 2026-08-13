Купюри долара з зірочкою біля серійного номера: що означає дивний символ

Чоловік біля обмінного пункту. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть купити в обмінному пункті незвичні купюри долара. Йдеться про готівку зі спеціальним маркуванням — зірочкою біля серійного номера. Цей символ ніяк не впливає на платоспроможність банкноти, однак здатен підвищити її цінність для боністів. Колекціонери насправді готові заплатити більше за долари з зірочкою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Бюро гравіювання та друку США.

Що означає символ зірки на купюрах долара

Жодної таємниці чи загадки в розміщенні зірочки біля серійного номера немає. Згідно з інформацією на порталі, символ виконує роль спеціального маркера: він позначає купюри, якими довелося замінити пошкоджені під час друку банкноти.

Адже навіть високотехнологічне обладнання не дає стовідсоткової гарантії, що в процесі його експлуатації не виникне збою чи поломки. Виходить, коли готівка друкується з дефектом, її замінюють на неушкоджену. Але серійний номер не може повторюватися, тому біля комбінації проставляють зірочку, яка слугує індикатором заміщення.

Колекціонери готові заплатити за марковані банкноти більше, ніж передбачає їх номінальна вартість. Чимало оголошень можна відшукати на спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах. Тож якщо купили в обмінному пункті таку валюту, варто розглянути її продаж боністам.

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Скільки коштує надрукувати долари

Раніше ми розповідали, яка вартість виготовлення купюр долара. Згідно з даними на порталі Федеральної резервної системи США, у 2025 році змінні витрати на виробництво однієї банкноти перебували на такому рівні:

1 та 2 долари — 4,1 цента;

5 доларів — 7,1 цента;

10 доларів — 6,8 центів;

20 доларів — 7,3 цента;

100 доларів — 11,3 цента.

Суми покривали витрати на чорнило, папір, зарплати працівників і безпосередньо виробництво готівки. Як видно, найдорожче було надрукувати купюру номіналом 100 доларів, оскільки вона має посилені елементи захисту і деталі дизайну, які допомагають протидіяти фальсифікації.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який термін служби у купюр долара. Найдовший строк експлуатації має банкнота номіналом 100 доларів — близько 24 роки. Найменше здатна прожити купюра номіналом 10 доларів — 5,7 років. Звісно, цей термін може варіюватися залежно від активності використання готівки.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі купюри номіналом 2000 грн будуть дорожчими. Колекціонери почнуть полювати за банкнотами першої серії, з красивими номерами, дефектами друку та без слідів експлуатації. Гроші з'являться в українському обігу 4 вересня 2026 року.