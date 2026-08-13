Купюры доллара со звездочкой возле серийного номера: что означает странный символ

Мужчина возле обменного пункта. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут приобрести в обменном пункте необычные купюры доллара. Речь идет о наличных с особой маркировкой — звездочкой рядом с серийным номером. Этот символ никак не влияет на платежеспособность банкноты, однако способен повысить ее ценность для коллекционеров. Бонисты действительно готовы заплатить больше за доллары со звездочкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Бюро гравировки и печати США.

Что означает символ звездочки на долларовых купюрах

Никакой тайны или загадки в размещении звездочки возле серийного номера нет. Согласно информации на портале, символ выполняет роль специального маркера: он обозначает купюры, которыми пришлось заменить поврежденные во время печати банкноты.

Ведь даже высокотехнологичное оборудование не дает стопроцентной гарантии, что в процессе его эксплуатации не возникнет сбоя или поломки. Получается, когда наличные печатаются с дефектом, их заменяют на неповрежденные. Но серийный номер не может повторяться, поэтому рядом с комбинацией проставляют звездочку, которая служит индикатором замены.

Коллекционеры готовы заплатить за маркированные банкноты больше, чем предусмотрено их номинальной стоимостью. Немало объявлений можно найти на специализированных порталах и онлайн-аукционах. Поэтому, если вы купили такую валюту в обменном пункте, стоит рассмотреть возможность ее продажи коллекционерам.

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Сколько стоит напечатать доллары

Ранее мы рассказывали, какая стоимость изготовления долларовых купюр. Согласно данным на портале Федеральной резервной системы США, в 2025 году переменные затраты на производство одной банкноты находились на таком уровне:

1 и 2 доллара — 4,1 цента;

5 долларов — 7,1 цента;

10 долларов — 6,8 цента;

20 долларов — 7,3 цента;

100 долларов — 11,3 цента.

Эти суммы покрывали расходы на чернила, бумагу, зарплаты сотрудников и непосредственно производство наличных. Как видно, дороже всего было напечатать купюру номиналом 100 долларов, поскольку она имеет усиленные элементы защиты и детали дизайна, помогающие противодействовать фальсификации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой период службы долларовых купюр. Самый длительный срок эксплуатации у банкноты номиналом 100 долларов — около 24 лет. Меньше всего способна прослужить купюра номиналом 10 долларов — 5,7 лет. Конечно, этот срок может варьироваться в зависимости от интенсивности использования наличных.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые купюры номиналом 2000 грн будут стоить дороже. Коллекционеры начнут охотиться за банкнотами первой серии с красивыми номерами, дефектами печати и без следов использования. Деньги появятся в украинском обращении 4 сентября 2026 года.