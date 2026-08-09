Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Процесс не из дешевых: сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро

Процесс не из дешевых: сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 19:15
Производство купюр гривны, доллара и евро: сколько стоит напечатать одну банкноту
Купюры доллара и евро в руках, сотрудник Нацбанка. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно центральные банки печатают определенные объемы наличных для пополнения денежной массы и замены поврежденных/изношенных банкнот. Интересно узнать, сколько стоит производство купюр гривны, доллара и евро. Разница в затратах за рубежом и в Украине может удивить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро.

Какая себестоимость производства гривны

На информационном портале Национального банка "Гаразд" объяснили, что первым этапом производства гривневых купюр является изготовление бумаги, сырьем для которой выступает хлопок. Себестоимость печати варьируется в зависимости от номинала, поскольку банкноты по 500 и 1000 грн отличаются более сложными элементами защиты.

По словам доктора экономических наук Натальи Семенченко, в 2025 году производство одной купюры обходилось регулятору примерно в 15-20 копеек. На одну монету приходилось тратить 2-3 грн, однако в долгосрочной перспективе их чеканка выгоднее из-за длительного срока эксплуатации.

Сколько стоит печать долларовых купюр

Данные о переменных затрат опубликовали на портале Федеральной резервной системы США. В 2025 году изготовление одной банкноты требовало таких финансовых вложений:

Читайте также:
  • 1 и 2 доллара — 4,1 цента;
  • 5 долларов — 7,1 цента;
  • 10 долларов — 6,8 цента;
  • 20 долларов — 7,3 цента;
  • 100 долларов — 11,3 цента.

Эти суммы включали расходы на бумагу, чернила, заработную плату специалистов и непосредственно производство наличных денег. Дополнительно в бюджет закладываются косвенные производственные, вспомогательные, административные и исследовательские расходы, а также средства на допечатную подготовку и гравировку.

Какая стоимость печати банкнот евро

Согласно информации Deutsche Bundesbank, цена изготовления купюры зависит от ее размера, встроенных элементов защиты и общего объема печати. Средний показатель составляет около 10 центов за одну банкноту.

Специалисты World of Statistics подробно расписали данные по каждому номиналу. По состоянию на 2025 год производство купюры номиналом 5 евро обходилось в 5 центов, 10 евро — 9 центов, 20 евро — 8 центов, 50 евро — 10 центов, 100 евро — 12 центов, 200 евро — 16 центов. Банкноты номиналом 500 евро начали выводить из обращения в 2019 году.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара и евро в августе 2026 года. Валютный рынок останется стабильным в ближайшее время, поскольку оснований для сдвигов нет. Однако стоит готовиться к колебаниям показателей в диапазоне 20-40 копеек.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда регулятор планирует выпустить купюры евро третьей серии. Европейский центральный банк хочет до конца 2026 года определиться с дизайном наличных. В обращение деньги поступят ближе к концу текущего десятилетия.

гривна доллар евро
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации