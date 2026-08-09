Производство купюр гривны, доллара и евро: сколько стоит напечатать одну банкноту

Купюры доллара и евро в руках, сотрудник Нацбанка. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно центральные банки печатают определенные объемы наличных для пополнения денежной массы и замены поврежденных/изношенных банкнот. Интересно узнать, сколько стоит производство купюр гривны, доллара и евро. Разница в затратах за рубежом и в Украине может удивить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро.

Какая себестоимость производства гривны

На информационном портале Национального банка "Гаразд" объяснили, что первым этапом производства гривневых купюр является изготовление бумаги, сырьем для которой выступает хлопок. Себестоимость печати варьируется в зависимости от номинала, поскольку банкноты по 500 и 1000 грн отличаются более сложными элементами защиты.

По словам доктора экономических наук Натальи Семенченко, в 2025 году производство одной купюры обходилось регулятору примерно в 15-20 копеек. На одну монету приходилось тратить 2-3 грн, однако в долгосрочной перспективе их чеканка выгоднее из-за длительного срока эксплуатации.

Сколько стоит печать долларовых купюр

Данные о переменных затрат опубликовали на портале Федеральной резервной системы США. В 2025 году изготовление одной банкноты требовало таких финансовых вложений:

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1 и 2 доллара — 4,1 цента;

5 долларов — 7,1 цента;

10 долларов — 6,8 цента;

20 долларов — 7,3 цента;

100 долларов — 11,3 цента.

Эти суммы включали расходы на бумагу, чернила, заработную плату специалистов и непосредственно производство наличных денег. Дополнительно в бюджет закладываются косвенные производственные, вспомогательные, административные и исследовательские расходы, а также средства на допечатную подготовку и гравировку.

Какая стоимость печати банкнот евро

Согласно информации Deutsche Bundesbank, цена изготовления купюры зависит от ее размера, встроенных элементов защиты и общего объема печати. Средний показатель составляет около 10 центов за одну банкноту.

Специалисты World of Statistics подробно расписали данные по каждому номиналу. По состоянию на 2025 год производство купюры номиналом 5 евро обходилось в 5 центов, 10 евро — 9 центов, 20 евро — 8 центов, 50 евро — 10 центов, 100 евро — 12 центов, 200 евро — 16 центов. Банкноты номиналом 500 евро начали выводить из обращения в 2019 году.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара и евро в августе 2026 года. Валютный рынок останется стабильным в ближайшее время, поскольку оснований для сдвигов нет. Однако стоит готовиться к колебаниям показателей в диапазоне 20-40 копеек.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда регулятор планирует выпустить купюры евро третьей серии. Европейский центральный банк хочет до конца 2026 года определиться с дизайном наличных. В обращение деньги поступят ближе к концу текущего десятилетия.