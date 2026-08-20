Что происходит с курсом евро и какие купюры не принимают обменные пункты

Мужчина смотрит в ноутбук. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 августа. Европейская валюта установила очередной исторический рекорд, преодолев отметку в 52 гривны, тогда как американский доллар продемонстрировал умеренное снижение.

Это отражено в статистике движения валюты Национального банка Украины, передают Новини.LIVE.

Что будет с валютой уже завтра

На 21 августа Нацбанк зафиксировал следующие показатели:

доллар США будет стоить 44,61 грн. Он подешевел на 9 копеек по сравнению с 20 августа — 44,70 грн;

евро же будет стоить 52,13 грн. Валюта подорожает на 27 копеек за сутки по сравнению с 51,86 грн.

Показатель в 52,13 грн за евро станет новым историческим максимумом для официального курса регулятора.

Необычные доллары в обменных пунктах

Ранее мы сообщали об еще одной услуге в обменниках валют. Отныне граждане могут купить в пунктах обмена необычные купюры доллара. Это наличные со специальной маркировкой — звездочкой возле серийного номера. Этот символ никак не влияет на платежеспособность банкноты, однако способен повысить ее ценность.

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Коллекционеры готовы заплатить больше за доллары со звездочкой. Хотя никакой тайны или загадки в размещении звездочки возле серийного номера нет. Символ просто выполняет роль специального маркера: он обозначает купюры, которыми пришлось заменить поврежденные во время печати банкноты.

В регуляторе также напомнили о порядке действий для граждан, имеющих иностранные купюры с незначительными или существенными повреждениями. Это так называемая процедура инкассо, при которой поврежденную валюту можно обменять на исправную.

Какие купюры не принимают

Покупка доллара или евро на нелегальном рынке сопряжена с высоким риском получить купюры со значительными повреждениями. Даже подлинная банкнота с серьезными дефектами теряет статус платежного средства при обычном обмене. Кассиры финансовых учреждений имеют полное право отказать в ее приеме.

НБУ также определил перечень повреждений, из-за которых купюру отправят только на инкассо:

разорванные или разрезанные на части банкноты;

поврежденные элементы защиты или дизайна;

измененный первоначальный цвет бумаги;

крупные пятна, обожженные или прожженные участки, следы химикатов, воды или гниения;

явное наличие типографских дефектов.

Процедура инкассо предусматривает отправку банкноты в банк страны-эмитента. Соответственно, это платная услуга, которая может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Какие банкноты обязаны принимать в банке

Банки и официальные обменные пункты не имеют права отказывать в проведении операций, если банкнота является подлинной и содержит лишь незначительные следы износа:

незначительные потертости или мелкие пятна;

небольшие надписи, штампы или микропроколы;

мелкие надрывы.

Также регулятор подчеркивает, что год выпуска и номинал не являются основанием для отказа. Банкноты доллара США серии 1996 года или более ранних лет подлежат обмену наравне с новыми купюрами, если они сохранили свое надлежащее состояние.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро. По словам экспертов, первым этапом производства гривневых купюр является изготовление бумаги, сырьем для которой служит хлопок. Себестоимость печати зависит от номинала.

Кроме того, Новини.LIVE ранее сообщали прогноз по курсу валют. В течение первой недели августа официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне от 44,63 до 44,78 гривны за доллар. Национальный банк продолжает сдерживать курс доллара на уровне 44 гривен, чтобы не допустить достижения психологической отметки в 45 гривен за доллар.