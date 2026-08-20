Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые курсы НБУ и брак валюты: какие банкноты обязаны принимать

Новые курсы НБУ и брак валюты: какие банкноты обязаны принимать

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 18:01
Что происходит с курсом евро и какие купюры не принимают обменные пункты
Мужчина смотрит в ноутбук. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 августа. Европейская валюта установила очередной исторический рекорд, преодолев отметку в 52 гривны, тогда как американский доллар продемонстрировал умеренное снижение.

Это отражено в статистике движения валюты Национального банка Украины, передают Новини.LIVE.

Что будет с валютой уже завтра

На 21 августа Нацбанк зафиксировал следующие показатели:

  • доллар США будет стоить 44,61 грн. Он подешевел на 9 копеек по сравнению с 20 августа — 44,70 грн;
  • евро же будет стоить 52,13 грн. Валюта подорожает на 27 копеек за сутки по сравнению с 51,86 грн.

Показатель в 52,13 грн за евро станет новым историческим максимумом для официального курса регулятора.

Необычные доллары в обменных пунктах

Ранее мы сообщали об еще одной услуге в обменниках валют. Отныне граждане могут купить в пунктах обмена необычные купюры доллара. Это наличные со специальной маркировкой — звездочкой возле серийного номера. Этот символ никак не влияет на платежеспособность банкноты, однако способен повысить ее ценность.

Читайте также:

Коллекционеры готовы заплатить больше за доллары со звездочкой. Хотя никакой тайны или загадки в размещении звездочки возле серийного номера нет. Символ просто выполняет роль специального маркера: он обозначает купюры, которыми пришлось заменить поврежденные во время печати банкноты.

В регуляторе также напомнили о порядке действий для граждан, имеющих иностранные купюры с незначительными или существенными повреждениями. Это так называемая процедура инкассо, при которой поврежденную валюту можно обменять на исправную.

Какие купюры не принимают

Покупка доллара или евро на нелегальном рынке сопряжена с высоким риском получить купюры со значительными повреждениями. Даже подлинная банкнота с серьезными дефектами теряет статус платежного средства при обычном обмене. Кассиры финансовых учреждений имеют полное право отказать в ее приеме.

НБУ также определил перечень повреждений, из-за которых купюру отправят только на инкассо:

  • разорванные или разрезанные на части банкноты;
  • поврежденные элементы защиты или дизайна;
  • измененный первоначальный цвет бумаги;
  • крупные пятна, обожженные или прожженные участки, следы химикатов, воды или гниения;
  • явное наличие типографских дефектов.

Процедура инкассо предусматривает отправку банкноты в банк страны-эмитента. Соответственно, это платная услуга, которая может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Какие банкноты обязаны принимать в банке

Банки и официальные обменные пункты не имеют права отказывать в проведении операций, если банкнота является подлинной и содержит лишь незначительные следы износа:

  • незначительные потертости или мелкие пятна;
  • небольшие надписи, штампы или микропроколы;
  • мелкие надрывы.

Также регулятор подчеркивает, что год выпуска и номинал не являются основанием для отказа. Банкноты доллара США серии 1996 года или более ранних лет подлежат обмену наравне с новыми купюрами, если они сохранили свое надлежащее состояние.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро. По словам экспертов, первым этапом производства гривневых купюр является изготовление бумаги, сырьем для которой служит хлопок. Себестоимость печати зависит от номинала.

Кроме того, Новини.LIVE ранее сообщали прогноз по курсу валют. В течение первой недели августа официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне от 44,63 до 44,78 гривны за доллар. Национальный банк продолжает сдерживать курс доллара на уровне 44 гривен, чтобы не допустить достижения психологической отметки в 45 гривен за доллар.

НБУ курс валют курс доллара курс евро обмен валют
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации