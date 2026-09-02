Курс долара може піднятися до 50 гривень: коли українцям очікувати різкого зростання

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Влітку 2026 року офіційний курс долара майже досяг психологічного рівня, але не перетнув позначку 45 грн/дол. На осінь експерти прогнозують помірну девальвацію гривні, тобто американська валюта буде дорожчати. Виникає питання, коли українці побачать в обмінних пунктах 50 грн/дол. і чи варто хвилюватися з цього приводу.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів економіст Сергій Фурса.

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Коли долар буде по 50 грн

Станом на середу, 2 вересня, офіційний курс гривні до долара перебуває на рівні 44,45 грн/дол. Згідно зі сценарієм, закладеним у державний бюджет, 2026 рік Україна має закінчити з курсом близько 45,5-46 грн/дол. Різниця між цими показниками становить усього 4 грн — це менше 10%.

"В Україні інфляція на кінець року буде доходити до 10%. Тому девальвація національної валюти на 5-10% — це абсолютно здорова історія для такої економіки, як наша", — зазначив Сергій Фурса.

За словами експерта, з нинішніми темпами змін на валютному ринку варто чекати офіційного курсу гривні до долара на рівні 50 грн не раніше кінця 2027 року. Проте не треба сприймати підняття показників як катастрофічний сценарій, адже девальвація наразі контрольована та відповідає загальній інфляції.

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Що буде з курсом долара у вересні

Раніше ми розповідали, чи подорожчає американська валюта протягом вересня 2026 року. Доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE пояснив, що причин для зростання курсу достатньо. Щонайменше — несприятлива макроекономічна та фінансова ситуація в Україні.

"Зараз іде невиконання державного бюджету: повинні бути одні надходження, а фактично інші. Плюс не виконується графік надходження іноземної допомоги, яку записали для планування бюджету", — констатував економіст.

Він вважає реалістичним сценарій перевищення психологічного рівні 45 грн/дол. у вересні 2026 року. Олексій Плотніков порадив купувати американську валюту завчасно, поки спостерігається низхідна тенденція на ринку, оскільки довго дешевшати долар не буде.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом євро в Україні з вересня 2026 року. Показники залежать від співвідношення у головній валютній парі. Протягом серпня відбувалися суттєві коливання, які можуть повторитися найближчим часом, аж до досягнення рекордного рівня.

Також Новини.LIVE розповідали, які незвичні долари українці можуть купити в обмінниках. На деяких купюрах розміщений символ зірочки біля серійного номера. Так позначають банкноти, якими замінили пошкодженні при друці гроші.