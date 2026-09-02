Курс доллара может подняться до 50 гривен: когда украинцам ожидать резкого роста

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Летом 2026 года официальный курс доллара почти достиг психологического уровня, но не превысил отметку 45 грн/долл. На осень эксперты прогнозируют умеренную девальвацию гривны, то есть американская валюта будет дорожать. Возникает вопрос, когда украинцы увидят в обменных пунктах курс 50 грн/долл. и стоит ли по этому поводу беспокоиться.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал экономист Сергей Фурса.

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Когда доллар будет стоить 50 грн

По состоянию на среду, 2 сентября, официальный курс гривны к доллару находится на уровне 44,45 грн/долл. Согласно сценарию, заложенному в государственный бюджет, 2026 год Украина должна закончить с курсом около 45,5-46 грн/долл. Разница между этими показателями составляет всего 4 грн — это менее 10%.

"В Украине инфляция к концу года будет достигать 10%. Поэтому девальвация национальной валюты на 5-10% — это совершенно нормальное явление для такой экономики, как наша", — отметил Сергей Фурса.

По словам эксперта, при нынешних темпах изменений на валютном рынке стоит ожидать официального курса гривны к доллару на уровне 50 грн не раньше конца 2027 года. Однако не стоит воспринимать рост показателей как катастрофический сценарий, ведь девальвация пока что находится под контролем и соответствует общей инфляции.

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Что будет с курсом доллара в сентябре

Ранее мы рассказывали, подорожает ли американская валюта в течение сентября 2026 года. Доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE пояснил, что причин для роста курса достаточно. Как минимум — неблагоприятная макроэкономическая и финансовая ситуация в Украине.

"Сейчас наблюдается невыполнение государственного бюджета: должны быть одни поступления, а фактически другие. Плюс не выполняется график поступления иностранной помощи, которую заложили при планировании бюджета", — констатировал экономист.

Он считает реалистичным сценарий превышения психологического уровня 45 грн/долл. в сентябре 2026 года. Алексей Плотников посоветовал покупать американскую валюту заранее, пока на рынке наблюдается нисходящая тенденция, поскольку долго дешеветь доллар не будет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом евро в Украине с сентября 2026 года. Показатели зависят от соотношения в основной валютной паре. В течение августа наблюдались существенные колебания, которые могут повториться в ближайшее время, вплоть до достижения рекордного уровня.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие необычные доллары украинцы могут купить в обменных пунктах. На некоторых купюрах рядом с серийным номером размещен символ звездочки. Так обозначают банкноты, которыми заменили поврежденные при печати деньги.