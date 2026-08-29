Курс валют осенью 2026 года: эксперт озвучил прогноз и дал совет по поводу сбережений

Мужчина проходит мимо обменного пункта. Фото: Новини.LIVE

По данным Национального банка Украины, официальный курс по состоянию на пятницу, 28 августа, составляет 44,54 грн за доллар и 51,85 грн за евро. Однако с приближением осени на валютном рынке традиционно активизируются сезонные факторы, которые могут оказывать давление на гривну.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас объяснил в эфире День.LIVE, чего ожидать от курса гривны до конца года и как сохранить собственные средства при сбережениях в банках.

Реклама

Чего ожидать на валютном рынке уже осенью

С середины лета и до конца года в Украине регулярно наблюдается обесценивание национальной валюты.

Основными причинами этого являются несколько традиционных сезонных факторов:

Ближе к концу года происходит значительное количество расчетов по государственному и муниципальным бюджетам в гривне. Появление большого объема ликвидности на рынке формирует дополнительный спрос на иностранную валюту. Аграрный сектор: осенний период сбора урожая и проведения посевных кампаний сопровождается активными финансовыми расчетами и изменением валютных потоков.

"Я не думаю, что этот год станет исключением. Скорее всего, до конца года мы увидим дальнейшее умеренное ослабление гривны по отношению к доллару", — отмечает Дубас.

Читайте также:

Каким будет курс доллара до конца года

По оценкам эксперта, если сейчас курс находится на отметке примерно 44,60 гривен за доллар, то до конца года он может колебаться в диапазоне от 45,00 до 45,10 гривен за доллар.

Изменение курса на уровне полугривны за 3–4 месяца не является критическим скачком. Ведь подобные показатели рынок уже демонстрировал до нынешнего временного укрепления гривны.

Оценка девальвации и как защитить сбережения

Если сравнить период с 1 января 2026 года по 1 января 2027 года при курсе 45,10 гривен за доллар, то обесценение гривны по отношению к доллару составит до 8%.

Это означает, что если хранить сбережения в размере 10 000 грн или 100 000 грн просто в наличных гривнах, их покупательная способность по отношению к иностранной валюте к концу года снизится примерно на 8%.

"Если разместить эти сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под 16–17% годовых, вы не только сохраните покупательную способность своих средств, но и получите дополнительный чистый доход", — подытожил президент АУБ.

Что еще стоит знать

Ранее Новини.LIVE сообщали, в каких случаях граждане могут вызвать подозрения у НБУ при обмене валют. Обычно процедура обмена валют довольно привычна — пришел в банк, сдал гривну и получил валюту. Здесь НБУ рекомендует банкам обращать внимание не только на сумму конкретного обмена, но и на поведение человека и связь между несколькими операциями.

Также Новини.LIVE рассказывали о том, что будет происходить с прожиточным минимумом в сентябре. Все социальные стандарты в Украине определяются государственным бюджетом, который утверждается на год. Прожиточный минимум гарантирует украинцам минимальный размер пенсионного обеспечения по возрасту, расчет алиментов на уровне 50 % для ребенка соответствующего возраста, выплату финансовой помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям, получение налоговой социальной льготы и многое другое.