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Главная Экономика Социальный стандарт: что будет с прожиточным минимумом в сентябре

Социальный стандарт: что будет с прожиточным минимумом в сентябре

Ua ru
28 августа 2026 05:45
Прожиточный минимум в Украине с 1 сентября: готовиться ли к повышению суммы
Люди гуляют по улицам города. Фото: Новини.LIVE

Граждане регулярно интересуются информацией о возможном пересмотре прожиточного минимума, поскольку эти суммы влияют на финансы украинцев. От них зависит базовый уровень жизни и значительная часть социальных выплат. С определенной периодичностью в Верховную Раду подают законопроекты о повышении прожиточных минимумов для различных демографических групп. Поэтому не помешает узнать, ожидаются ли какие-либо изменения в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О государственном бюджете на 2026 год".

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Прожиточный минимум с 1 сентября

Все социальные стандарты в Украине определяются государственным бюджетом, который утверждается на год. Согласно статье 7 указанного закона размеры прожиточных минимумов для различных категорий граждан неизменны и находятся на таком уровне:

  • для одного человека — 3 209 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Прожиточный минимум гарантирует украинцам минимальный размер пенсионного обеспечения по возрасту, расчет алиментов на уровне 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста, выплату финансовой помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям и т. п., получение налоговой социальной льготы и многое другое.

"Новый показатель для трудоспособных граждан повлияет также на расчет максимальной базы для ЕСВ. Повышение прожиточного минимума для детей увеличит финансовую поддержку семей с детьми", — уточнили в Пенсионном фонде.

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Могут ли повысить прожиточный минимум

Летом на рассмотрение общественности представили Бюджетную декларацию, согласно которой размеры прожиточного минимума для различных демографических групп изменятся в 2027 году. Например, ПМ для одного человека может составить 3 559 грн, для детей до 6 лет — 3 124 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн, для трудоспособных лиц — 3 691 грн, в случае потери трудоспособности — 2 878 грн.

Но это лишь ориентировочные суммы, которые не обязательно станут официальными. В сентябре ожидается завершение подготовки проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2027 год". Именно там определят показатели расходов и социальные стандарты, включая минимальную зарплату с 1 января.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы смогут получить выплаты на подготовку к зиме. Речь идет о сумме 19 400 грн на одно домохозяйство. Деньги предусмотрены для украинцев, проживающих в пределах 50 км от линии разграничения и относящихся к наиболее уязвимым категориям лиц.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие пенсии могут рассчитывать люди с инвалидностью в сентябре 2026 года. Размер выплат зависит от группы инвалидности и устанавливается в процентах от пенсии по возрасту. Минимальная сумма не может быть ниже 2 595 грн по состоянию на текущий год.

выплаты дети прожиточный минимум пенсионеры соцвыплаты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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