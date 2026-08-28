Прожитковий мінімум в Україні з 1 вересня: чи готуватися до підвищення суми

Люди гуляють вулицями міста. Фото: Новини.LIVE

Громадяни регулярно цікавляться інформацією про потенційний перегляд прожиткового мінімуму, оскільки суми впливають на фінанси українців. Від них залежить базовий стандарт життя і значна кількість соціальних виплат. Із певною періодичністю до Верховної Ради подають законопроєкти про підвищення прожиткових мінімумів для різних демографічних груп. Тому не завадить дізнатися, чи очікуються якісь зміни у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про державний бюджет на 2026 рік".

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Прожитковий мінімум з 1 вересня

Всі соціальні стандарти в Україні визначені державним бюджетом, який затверджується на рік. Відповідно до статті 7 вказаного закону розміри прожиткових мінімумів для різних категорій громадян незмінні та перебувають на такому рівні:

для однієї людини — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Прожитковий мінімум гарантує українцям мінімальний розмір пенсійного забезпечення за віком, розрахунок аліментів на рівні 50% ПМ для дитини відповідного віку, виплату фінансової допомоги малозабезпеченим родинам, одиноким матерям тощо, отримання податкової соціальної пільги та багато іншого.

"Новий показник для працездатних громадян впливатиме також на розрахунок максимальної бази для ЄСВ. Підвищення прожиткового мінімуму для дітей збільшить фінансову підтримку сімей із дітьми", — уточнили в Пенсійному фонді.

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Чи можуть підвищити прожитковий мінімум

Влітку на розгляд громадськості представили Бюджетну декларацію, згідно з якою розміри прожиткового мінімуму для різних демографічних груп зміняться у 2027 році. Наприклад, ПМ для однієї особи може становити 3 559 грн, для дітей до 6 років — 3 124 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн, для працездатних осіб — 3 691 грн, у разі втрати працездатності — 2 878 грн.

Водночас це лише орієнтовні суми, які не обов'язково стануть офіційними. У вересні очікується завершення підготовки проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2027 рік". Саме там будуть визначені граничні показники видатків і соціальні стандарти, включно з мінімальною зарплатою з 1 січня.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці зможуть отримати виплати на підготовку до зими. Йдеться про суму 19 400 грн на одне домогосподарство. Кошти передбачені для українців, які мешкають у межах 50 км від лінії розмежування і входять до найбільш вразливих категорій осіб.

Також Новини.LIVE розповідали, на які пенсії можуть розраховувати особи з інвалідністю у вересні 2026 року. Розмір виплат залежить від групи інвалідності та встановлюється у відсотках до пенсії за віком. Мінімальна сума не може бути нижчою 2 595 грн станом на поточний рік.