Курс валют восени 2026 року: експерт озвучив прогноз та дав пораду щодо заощаджень

Чоловік йде повз обмінника. Фото: Новини.LIVE

За даними Національного банку України, офіційний курс станом на п'ятницю на 28 серпня становить 44,54 грн за долар та 51,85 грн за євро. Проте із наближенням осені на валютному ринку традиційно активізуються сезонні чинники, які можуть тиснути на гривню.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас пояснив в етері День.LIVE, чого очікувати від курсу гривні до кінця року та як зберегти власні кошти при заощадженні в банках.

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Що очікувати на валютному ринку вже восени

З середини літа й до кінця року в Україні регулярно спостерігається знецінення національної валюти.

Основними причинами цього є кілька традиційних сезонних факторів:

Ближче до кінця року відбувається значна кількість розрахунків за державними та муніципальними бюджетами у гривні. Поява великого обсягу ліквідності на ринку формує додатковий попит на іноземну валюту. Аграрний сектор: осінній період збору врожаю та проведення посівних кампаній супроводжується активними фінансовими розрахунками та зміною валютних потоків.

"Я не думаю, що цей рік буде винятком. Скоріш за все, до кінця року ми побачимо подальше помірне послаблення гривні відносно долара", — зазначає Дубас.

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Яким буде курс долара до кінця року

За оцінками експерта, якщо зараз курс перебуває на позначці приблизно 44,60 гривень за долар, то до кінця року він може коливатися в діапазоні від 45,00 до 45,10 гривень за долар.

Зміна курсу на рівні пів гривні за 3-4 місяці не є критичним стрибком. Адже подібні показники ринок уже демонстрував до поточного тимчасового зміцнення гривні.

Оцінка девальвації та як захистити заощадження

Якщо порівняти період з 1 січня 2026 року до 1 січня 2027 року за умови курсу 45,10 гривень за долар, то з нецінення гривні відносно долара складе до 8%.

Це означає, що якщо тримати заощадження у розмірі 10 000 грн або 100 000 грн просто в готівковій гривні, їхня купівельна спроможність відносно іноземної валюти до кінця року знизиться приблизно на 8%.

"Якщо розмістити ці заощадження в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) під 16–17% річних, ви не тільки збережете купівельну спроможність своїх коштів, але й отримаєте додатковий чистий дохід", — підсумовував президент АУБ.

Що ще варто знати

Раніше Новини.LIVE повідомляли, коли громадяни можуть викликати підзору у НБУ при обміні валют. Зазвичай, процедура обміну валют досить звична — прийшов у банк, віддав гривню і отримав валюту. Тут НБУ рекомендує банкам дивитися не лише на суму конкретного обміну, а й на поведінку людини та зв’язок між кількома операціями.

Також Новини.LIVE розповідали про те, що буде відбуватись з прожитковим мінімумом у вересні. Всі соціальні стандарти в Україні визначені державним бюджетом, який затверджується на рік. Прожитковий мінімум гарантує українцям мінімальний розмір пенсійного забезпечення за віком, розрахунок аліментів на рівні 50% для дитини відповідного віку, виплату фінансової допомоги малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, отримання податкової соціальної пільги та багато іншого.