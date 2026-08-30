Курс доллара может превысить 45 грн в сентябре: чего ожидать на валютном рынке

Вывеска пункта обмена валюты, люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцам посоветовали не откладывать покупку американской валюты, если есть необходимость накопить доллары. Курс НБУ демонстрирует нисходящую тенденцию, хотя эксперты не исключают пересечения психологического уровня в сентябре 2026 года. На девальвацию гривны может повлиять макроэкономическая обстановка, а именно невыполнение графика поступлений средств в государственный бюджет.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара в сентябре

В течение августа 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 44,54-44,86 грн/долл. Четкая нисходящая тенденция началась со второй половины месяца и может продолжиться в начале сентября. Однако есть основания для пересечения отметки 45 грн/долл. с учетом ситуации в Украине.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"События на валютном рынке связаны с макроэкономической и финансовой обстановкой. Сейчас наблюдается невыполнение государственного бюджета: должны быть одни поступления, а фактически — другие. Плюс не выполняется график поступления иностранной помощи, которую заложили при планировании бюджета", — констатировал Плотников.

По его словам, Национальный банк может пойти на ускорение девальвации гривны, дабы частично решить проблему нехватки финансовых ресурсов. А "откатиться" с официальным курсом назад, до показателя конца августа, уже будет сложнее. Поэтому украинцам советуют не откладывать покупку американской валюты, поскольку ее удешевление не предвидится.

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Какие купюры доллара могут продать в обменниках

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут купить необычные иностранные банкноты — со звездочкой возле серийного номера. Этот символ используют для маркировки купюр, которыми заменили поврежденные при печати деньги.

Подобное случается нечасто, учитывая использование высокотехнологичного оборудования для изготовления наличных денег. Поэтому найти в обращении доллары со звездочкой непросто. Именно из-за редкости таких купюр за ними охотятся коллекционеры.

На онлайн-аукционах и порталах объявлений встречаются предложения о продаже американской валюты с символом рядом с серийным номером за большие деньги. Стоит учесть, что звездочка никак не влияет на номинальную стоимость денег, однако бонисты готовы заплатить больше, чтобы пополнить свои коллекции.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какая купюра может стоить более 100 000 грн в Украине. Речь идет о памятной банкноте номиналом 50 гривен 2011 года выпуска под названием "20 лет НБУ". Ее уникальность — в оптически изменяющейся надписи на лицевой стороне.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро. Мы разобрались, какую сумму тратили центральные банки на изготовление наличных денег. Стоимость зависит от номинала и дополнительных затрат на бумагу, чернила и другие производственные процессы.