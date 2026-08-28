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Главная Экономика Доллар и евро готовятся к сентябрю: что будет с курсом валют

Доллар и евро готовятся к сентябрю: что будет с курсом валют

Ua ru
28 августа 2026 16:10
Курсы доллара и евро могут вырасти в сентябре: бежать ли украинцам в обменники
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В течение августа 2026 года официальные курсы НБУ колебались в разные стороны. Доллар продемонстрировал нисходящую тенденцию, удивив украинцев, а евро подорожал и установил новый рекорд. На сентябрь эксперты прогнозируют превышение психологического уровня для американской валюты, учитывая общую макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране.

Об этом в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Что будет с курсом доллара в сентябре

С отметки 44,83 грн/долл. в первой половине августа официальный курс гривны к доллару опустился до 44,54 грн/долл. по состоянию на пятницу, 28 августа. Нисходящая тенденция может оказаться временной: экономист видит основания для преодоления отметки 45 грн/долл. в сентябре 2026 года.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"События на валютном рынке связаны с макроэкономической и финансовой ситуацией в Украине. Сейчас наблюдается невыполнение государственного бюджета: должны быть одни поступления, а фактически — другие. Плюс не выполняется график поступления иностранной помощи, которую заложили при планировании бюджета", — отметил Плотников.

Другими словами, ситуация с внутренними и внешними ресурсами непростая. В результате этого государство может пойти на ускорение девальвации гривны в ближайшее время, дабы увеличить финансовые резервы. Поэтому украинцам не стоит продавать доллары, наоборот — лучше купить американскую валюту, пока курс пошел на снижение.

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Чего ожидать от курса евро в сентябре

В понедельник, 24 августа, официальный курс гривны к евро побил рекорд, зафиксировавшись на отметке 52,24 грн. Однако уже на следующий день началась нисходящая тенденция — валюта опустилась до уровня 51,85 грн/евро по состоянию на пятницу, 28 августа. Соотношение в основной валютной паре колеблется в диапазоне 1,16-1,17 долл./евро.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Евро традиционно рассчитывается через американский доллар. Сейчас я не вижу причин для обесценивания валюты. Должно произойти что-то серьезное в Еврозоне, чтобы тенденция изменилась. По крайней мере, не в начале сентября, возможно, ближе к середине месяца будут какие-то сдвиги", — констатировал экономист.

Алексей Плотников убежден, что ждать осеннего периода для накоплений в иностранной валюте не нужно. Колебания в диапазоне 20-50 копеек будут продолжаться, но оснований ожидать улучшения нет. Если доллар преодолеет отметку 45 грн в сентябре, евро не будет стоять на месте, а начнет расти.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Revolut запустил стейблкоин EURR, привязанный к евро. Это полностью цифровая валюта, обеспеченная резервами и доступная лишь части пользователей в Дании, Польше и Португалии. Со временем ее будут внедрять в других странах Европейской экономической зоны.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут продать необычные доллары в обменных пунктах. Речь идет о купюрах со звездочкой возле серийного номера. За банкнотами с такой маркировкой охотятся коллекционеры, хотя наличие символа никак не влияет на номинальную стоимость валюты.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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