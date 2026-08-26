Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Revolut запустил новую цифровую валюту: EURR приравняли к евро

Revolut запустил новую цифровую валюту: EURR приравняли к евро

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 19:10
Revolut запустил стейблкоин EURR, привязанный к евро: подробности
Евро. Фото: Новини.LIVE

Британский необанк Revolut ввел в обращение новую платежную систему — стейблкоин EURR. Цифровая валюта привязана к евро. Эмитентом криптовалюты выступает компания Bridge. Именно Bridge будет осуществлять управление и хранение активов, которыми полностью обеспечен новый стейблкоин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передают Новини.LIVE.

Реклама

Где доступен EURR и как он работает

На первом этапе доступ к стейблкоину EURR предоставляется ограниченному количеству пользователей в нескольких странах:

  1. Дания.
  2. Польша.
  3. Португалия.

Позже в этом году Revolut планирует расширить доступ к новому финансовому инструменту на другие рынки Европейской экономической зоны.

Новый инструмент уже интегрирован в мобильное приложение Revolut. Это позволяет пользователям обменивать евро на криптовалюту и наоборот. В компании отмечают, что это первый шаг в рамках масштабной стратегии по запуску стейблкоинов, привязанных к другим мировым валютам.

Читайте также:

Как отмечает сама компания, разработчики уже смогли устранить скрытые комиссии и другие проблемы при обмене валют. Теперь то же самое делается с криптовалютой

Подробности запуска криптовалюты

По данным информационно-аналитического ресурса Finance Magnates, официальный запуск новой валюты EURR состоялся 20 августа. На рынке новый актив позиционируется под названием Revolut Euro.

Стейблкоин уже интегрирован в розничное приложение Revolut, а также доступен на криптовалютной бирже Revolut X. По имеющимся данным, по состоянию на вторник в обращении находилось 374 EURR, которые были полностью обеспечены резервами в размере 374 евро.

Какие еще существуют криптовалюты

Помимо внедренной цифровой валюты EURR, существует уже много других. Каждая из них имеет свои функциональные возможности и технологии. Многие криптовалюты выходят за пределы обычных финансовых операций. Некоторыми из них можно расплачиваться за ряд услуг.

Однако одной из самых популярных остается:

  1. Tether (USDT) — крупнейший стейблкоин, привязанный к доллару США.
  2. USD Coin (USDC) — ещё один стейблкоин, стремящийся поддерживать курс 1:1 с долларом США.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о процедуре замены поврежденной иностранной валюты на исправную. Такая процедура называется инкассо. Однако, по словам экспертов, не каждую валюту согласятся обменять, ведь существует ряд правил, которых следует придерживаться перед процедурой.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит напечатать украинскую гривну, доллар и евро. Ведь каждый год центральные банки печатают определенные объемы наличных для пополнения денежной массы и замены поврежденных или изношенных экземпляров валюты. Разница в расходах за рубежом и в Украине может удивить.

криптовалюта евро деньги цифровизация revolut
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации