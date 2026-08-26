Revolut запустил стейблкоин EURR, привязанный к евро: подробности

Евро. Фото: Новини.LIVE

Британский необанк Revolut ввел в обращение новую платежную систему — стейблкоин EURR. Цифровая валюта привязана к евро. Эмитентом криптовалюты выступает компания Bridge. Именно Bridge будет осуществлять управление и хранение активов, которыми полностью обеспечен новый стейблкоин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передают Новини.LIVE.

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Где доступен EURR и как он работает

На первом этапе доступ к стейблкоину EURR предоставляется ограниченному количеству пользователей в нескольких странах:

Дания. Польша. Португалия.

Позже в этом году Revolut планирует расширить доступ к новому финансовому инструменту на другие рынки Европейской экономической зоны.

Новый инструмент уже интегрирован в мобильное приложение Revolut. Это позволяет пользователям обменивать евро на криптовалюту и наоборот. В компании отмечают, что это первый шаг в рамках масштабной стратегии по запуску стейблкоинов, привязанных к другим мировым валютам.

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Как отмечает сама компания, разработчики уже смогли устранить скрытые комиссии и другие проблемы при обмене валют. Теперь то же самое делается с криптовалютой

Подробности запуска криптовалюты

По данным информационно-аналитического ресурса Finance Magnates, официальный запуск новой валюты EURR состоялся 20 августа. На рынке новый актив позиционируется под названием Revolut Euro.

Стейблкоин уже интегрирован в розничное приложение Revolut, а также доступен на криптовалютной бирже Revolut X. По имеющимся данным, по состоянию на вторник в обращении находилось 374 EURR, которые были полностью обеспечены резервами в размере 374 евро.

Какие еще существуют криптовалюты

Помимо внедренной цифровой валюты EURR, существует уже много других. Каждая из них имеет свои функциональные возможности и технологии. Многие криптовалюты выходят за пределы обычных финансовых операций. Некоторыми из них можно расплачиваться за ряд услуг.

Однако одной из самых популярных остается:

Tether (USDT) — крупнейший стейблкоин, привязанный к доллару США. USD Coin (USDC) — ещё один стейблкоин, стремящийся поддерживать курс 1:1 с долларом США.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о процедуре замены поврежденной иностранной валюты на исправную. Такая процедура называется инкассо. Однако, по словам экспертов, не каждую валюту согласятся обменять, ведь существует ряд правил, которых следует придерживаться перед процедурой.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит напечатать украинскую гривну, доллар и евро. Ведь каждый год центральные банки печатают определенные объемы наличных для пополнения денежной массы и замены поврежденных или изношенных экземпляров валюты. Разница в расходах за рубежом и в Украине может удивить.