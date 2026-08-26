Revolut запустив стейблкоїн EURR з прив'язкою до євро: деталі

Євро. Фото: Новини.LIVE

Британський необанк Revolut запустив у обіг нову систему розрахунку — стейблкоїн EURR. Цифрова валюта прив'язана до євро. Емітентом криптовалюти виступає компанія Bridge. Саме Bridge здійснюватиме управління та збереження активів, якими повністю забезпечений новий стейблкоїн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії, передають Новини.LIVE.

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Де доступний EURR та як він працює

На першому етапі доступ до стейблкоїна EURR надається обмеженій кількості користувачів у кількох країнах:

Данія. Польща. Португалія.

Пізніше цього року Revolut планує розширити доступ до нового фінансового інструменту на інші ринки Європейської економічної зони.

Новий інструмент вже інтегровано в мобільний додаток Revolut. Це дозволяє користувачам обмінювати євро на криптовалюту та навпаки. У компанії зазначають, що це перший крок у межах масштабної стратегії зі запуску стейблкоїнів, прив’язаних до інших світових валют.

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Подробиці запуску криптовалюти

За даними інформаційно-аналітичного ресурсу Finance Magnates заявляє, що офіційний запуск нової валюти EURR відбувся 20 серпня. На ринку новий актив позиціонують під назвою Revolut Euro.

Стейблкоїн уже інтегровано в роздрібний додаток Revolut, а також доступно на криптовалютній біржі Revolut X. За наявними даними, станом на вівторок в обігу перебувало 374 EURR, які були повністю підкріплені резервами у розмірі 374 євро.

Яка криптовалюта ще існує

Окрім впровадженої цифрової валюти EURR, існує вже багато інших. Кожна з них має свої функціональні можливості та технології. Багато криптовалют виходять за межі звичайних фінансових операцій. Окремими з них можна розрахуватись за низку послуг.

Проте одними з найпопулярніших лишається:

Tether (USDT) — найбільший стейблкоїн, прив'язаний до долара США. USD Coin (USDC) — ще один стейблкоїн, що намагається підтримувати курс 1:1 з доларом США.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про процедуру заміни пошкодженої іноземної валюти на валідну. Така процедура називається інкасо. Проте за словами експертів, не кожну валюту можуть погодитись обміняти, адже існує низка правил, яких слід дотримуватись перед процедурою.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує надрукувати українську гривню, долар та євро. Адже щороку центральні банки друкують певні обсяги готівки для поповнення грошової маси та заміни пошкоджених або зношених екземплярів валюти. Різниця у витратах за кордоном та в Україні може здивувати.