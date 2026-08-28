Курси долара та євро можуть зрости у вересні: чи бігти українцям в обмінники

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом серпня 2026 року офіційні курси НБУ коливалися у різні сторони. Долар спіймав низхідну тенденцію, здивувавши українців, а євро подорожчало і встановило новий рекорд. На вересень експерти прогнозують перевищення психологічного рівня для американської валюти, враховуючи загальну макроекономічну та фінансову ситуацію в країні.

Про це в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

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Що буде з курсом долара у вересні

Із показника 44,83 грн/дол. у першій половині серпня офіційний курс гривні до долара опустився до 44,54 грн/дол. станом на п’ятницю, 28 серпня. Низхідна тенденція може виявитися тимчасовою: економіст вбачає підстави для переходу через позицію 45 грн/дол. у вересні 2026 року.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Події на валютному ринку прив'язані з макроекономічною і конкретно фінансовою обстановкою в Україні. Зараз іде невиконання державного бюджету: повинні бути одні надходження, а фактично інші. Плюс не виконується графік надходження іноземної допомоги, яку записали для планування бюджету", — зазначив Плотніков.

Іншими словами, ситуація із внутрішніми та зовнішніми ресурсами непроста. Внаслідок цього держава може піти на прискорення девальвації гривні найближчим часом, аби збільшити фінансові резерви. Тож українцям не варто продавати долари, навпаки — краще купити американську валюту, поки курс пішов на зниження.

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Чого чекати від курсу євро у вересні

У понеділок, 24 серпня, офіційний курс гривні до євро побив рекорд, зафіксувавшись на позначці 52,24 грн. Однак вже наступного дня почалася низхідна тенденція — валюта опустилася до рівня 51,85 грн/євро станом на п’ятницю, 28 серпня. Співвідношення у головній парі коливається в діапазоні 1,16-1,17 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Євро традиційно рахується через американський долар. Наразі я не бачу причин для здешевлення валюти. Має трапитися щось серйозне в Єврозоні, аби тенденція змінилася. Принаймні не на початку вересня, можливо, ближче до середини місяця будуть якісь зрушення", — констатував економіст.

Олексій Плотніков переконаний, що чекати осіннього періоду для накопичень в іноземній валюті не потрібно. Коливання у діапазоні 20-50 копійок будуть продовжуватися, але підстав очікувати покращення немає. Якщо долар перетне межу 45 грн у вересні, євро не стоятиме на місці, я рушить вгору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Revolut запустив стейблкоїн EURR, прив’язаний до євро. Це повністю цифрова валюта, забезпечена резервами і доступна лише частині користувачів у Данії, Польщі та Португалії. З часом її масштабують на інші країни Європейської економічної зони.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть продати незвичні долари в обмінниках. Йдеться про купюри з зірочкою біля серійного номера. За банкнотами з маркуванням полюють колекціонери, хоча наявність символу ніяк не впливає на номінальну вартість валюти.