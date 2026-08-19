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Главная Экономика Эта купюра может стоить более 100 000 грн: какой номинал искать

Эта купюра может стоить более 100 000 грн: какой номинал искать

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 11:20
Дорогие купюры гривны: цена какой банкноты может превышать номинал в 2000 раз
Сотрудники Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Некоторые украинские банкноты стоят тысячи гривен, даже если речь идет о мелком номинале. Дорогие купюры отличаются уникальными признаками, например, редким серийным номером, давним годом выпуска или производственным дефектом. Как оказалось, существуют деньги, стоимость которых на коллекционном рынке в 2000 раз превышает номинал.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие банкноты коллекционеры готовы заплатить большие суммы.

Какие купюры гривны стоят дорого

Бонисты интересуются наличными с уникальными характеристиками, дабы пополнить свои коллекции редкими экземплярами. Они обращают внимание на серийный номер, ограниченность выпуска (небольшой тираж), типографские браки, состояние купюр и другие признаки.

"Отдельные современные украинские банкноты могут стоить более 100 000 грн. Например, в такую сумму оценивается памятная купюра номиналом 50 гривен 2011 года "20 лет НБУ", — рассказал президент украинского отделения Международного общества банкнот (IBNS) Виталий Гащак в интервью "РБК-Украина".

Эта купюра может стоить более 100 000 грн: какой номинал искать - фото 1
Юбилейная купюра номиналом 50 грн "20 лет НБУ". Фото: Monitex

Получается, стоимость одного бумажного экземпляра национальной валюты превышает номинал в 2000 раз. Узнать купюру можно по оптически изменяющейся надписи, цвет которой переливается от золотистого к зеленому при рассмотрении банкноты под разными углами зрения.

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Почему купюра номиналом 50 грн настолько дорогая

Ее выпустили по случаю 20-й годовщины создания Национального банка Украины. Тираж — всего 1000 экземпляров, что делает купюры чрезвычайно редкими и желанными для коллекционирования. Надпись на лицевой стороне как дополнительный элемент дизайна тоже придает купюре характерные особенности.

В НБУ сообщили, что все напечатанные памятные банкноты считаются действительным платежным средством и должны использоваться в расчетных операциях без ограничений. То есть оплатить товар или услугу купюрой номиналом 50 грн "20 лет НБУ" украинцы могут без проблем.

Искать ценные деньги нужно на специализированных порталах с объявлениями, аукционных площадках, блошиных рынках, в антикварных салонах, группах коллекционеров в социальных сетях и т. д. Если повезет, редкую банкноту могут выдать в магазине или финансовом учреждении.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит напечатать гривну, доллар и евро. Производство денежной массы требует существенных финансовых затрат, в частности на оборудование, материалы, зарплаты и пр. Мы выяснили, во сколько обходится печать иностранных и национальных купюр разных номиналов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк постепенно изымает из обращения купюры номиналом 500 грн. Речь идет о наличных третьего поколения — образца 2003-2007 годов. Их хотят заменить банкнотами четвертого поколения, которые считаются более защищенными.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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