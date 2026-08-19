Дорогі купюри гривні: ціна якої банкноти може перевищувати номінал у 2000 разів

Працівники Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Деякі українські банкноти коштують тисячі гривень, навіть якщо йдеться про дрібний номінал. Дорогі купюри характеризуються унікальними ознаками, наприклад, рідкісним серійним номером, давнім роком випуску чи виробничим дефектом. Як виявилося, існують гроші, вартість яких на колекційному ринку в 2000 разів перевищує номінал.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які банкноти колекціонери готові заплатити великі суми.

Які купюри гривні дорого коштують

Боністи цікавляться готівкою з унікальними характеристиками, аби долучити до своїх колекцій рідкісні екземпляри. Вони звертають увагу на серійний номер, обмеженість випуску (невеликий тираж), друкарські браки, стан купюр та інші ознаки.

"Окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати понад 100 000 грн. Наприклад, у стільки оцінюють пам’ятну купюру 50 гривень 2011-го "20 років НБУ", — розповів президент Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (IBNS) Віталій Гащак в інтерв’ю "РБК-Україна".

Пам'ятна купюра 50 грн "20 років НБУ". Фото: Monitex

Виходить, вартість одного паперового екземпляру національної валюти перевищує номінал у 2000 разів. Впізнати купюру можна по оптично-змінному написі, колір якого переливається із золотистого на зелений під час розглядання банкноти під різними кутами зору.

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Чому купюра 50 грн настільки дорога

Її випустили з нагоди 20-ї річниці створення Національного банку України. Тираж — усього 1000 екземплярів, що робить купюри надзвичайно рідкісними та бажаними для колекціонування. Напис на лицьовій стороні як додатковий елемент дизайну також додає готівці характерних особливостей.

В НБУ повідомили, що всі надруковані пам’ятні банкноти вважаються дійсним платіжним засобом і повинні використовуватися в розрахункових операціях без обмежень. Тобто заплатити за товар або послугу купюрою 50 грн "20 років НБУ" українці можуть без проблем.

Шукати цінні гроші необхідно на спеціалізованих порталах з оголошеннями, аукціонних майданчиках, блошиних ринках, в антикварних салонах, групах колекціонерів у соціальних мережах тощо. Якщо пощастить, рідкісну банкноту можуть видати в магазині чи фінансовій установі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує надрукувати гривню, долар і євро. Виробництво грошової маси вимагає суттєвих фінансових витрат, зокрема на обладнання, матеріали, зарплати тощо. Ми дізналися, яка вартість друку іноземних і національних купюр різних номіналів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк поступово вилучає з обігу купюри номіналом 500 грн. Йдеться про готівку третього покоління — зразка 2003-2007 років. Її хочуть замінити банкнотами четвертого покоління, які вважаються більш захищеними.