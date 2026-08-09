Купюри номіналом 500 гривень: чому НБУ вже два роки вилучає їх з обігу

Купюра 500 грн у руках, будівля Нацбанку. Фото: НБУ. Колаж: Новини.LIVE

В Україні регулярно оновлюють готівковий обіг, вилучаючи старі банкноти. Зокрема з 1 серпня 2024 року деякі купюри гривні припинили видавати в касах фінансових установ. Водночас ці гроші залишаються чинним платіжним засобом і можуть без обмежень використовуватися у розрахункових операціях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри гривні можуть зникнути з обігу протягом кількох років.

Що не так із банкнотами по 500 грн

Національний банк розпочав поступове вилучення з обігу купюр номіналом 500 гривень у серпні 2024 року. Йдеться про готівку зразка 2003-2007 років (третього покоління). Їх хочуть повністю замінити на більш сучасні та захищені банкноти четвертого покоління.

Купюри 500 грн третього і четвертого поколінь. Фото: НБУ

Вже кілька років ці гроші не видають у касах банків, завдяки чому фінустанови не повертають їх в обіг, а вилучають і передають для подальшої утилізації. З іншого боку, українці можуть без обмежень використовувати стару готівку в розрахунках, оскільки закон вимагає приймати її як оплату за товари і послуги без обмежень.

"Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років одночасно з банкнотами сучасного покоління", — пояснили в НБУ.

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Які купюри гривні вилучають з обігу

Національний банк поступово утилізує паперові гроші номіналами 20, 50, 100, 200 та 500 гривень третього покоління, тобто зразків 2003-2007 років. Вони характеризуються застарілими захисними елементами, тому більш вразливі до фальсифікації.

Нашим громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти, оскільки вони залишаються дійсними засобами платежу до моменту повного виведення з ужитку. Натомість уже втратили платоспроможність купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року.

Гривні першого та другого поколінь більше не придатні до використання, однак їх можна замінити на платіжні купюри/монети у відділеннях Національного банку чи уповноважених фінансових установах до кінця воєнного стану і протягом трьох місяців після його скасування.

Що ще варто знати українцям

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