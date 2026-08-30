Курс долара може перетнути 45 грн у вересні: чого чекати на валютному ринку

Вивіска пункту обміну валюти, люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українцям порадили не відкладати купівлю американської валюти, якщо є потреба накопичити долари. Курс НБУ спіймав низхідну тенденцію, хоча експерти не виключають перетину психологічного рівня у вересні 2026 року. На девальвацію гривні може вплинути макроекономічна обстановка, а саме невиконання графіку надходжень коштів до державного бюджету.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара у вересні

Протягом серпня 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався у діапазоні 44,54-44,86 грн/дол. Чітка низхідна тенденція почалася з другої половини місяця і може продовжитися на початку вересня. Однак існують підстави для переходу через позицію 45 грн/дол. з огляду на ситуацію в Україні.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Події на валютному ринку прив'язані з макроекономічною і конкретно фінансовою обстановкою. Зараз іде невиконання державного бюджету: повинні бути одні надходження, а фактично інші. Плюс не виконується графік надходження іноземної допомоги, яку записали для планування бюджету", — констатував Плотніков.

За його словами, Національний банк може піти на прискорення девальвації гривні, аби частково вирішити проблему з нестачею фінансових ресурсів. А "відкотити" офіційний курс назад, до показника кінця серпня, вже буде важче. Тому українцям радять не відкладати купівлю американської валюти, оскільки її здешевлення не передбачається.

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Які купюри долара можуть продати в обмінниках

Раніше ми розповідали, що українці можуть купити незвичні іноземні банкноти — з зірочкою біля серійного номера. Цей символ використовують для маркування купюр, якими замінили пошкоджені при друці гроші.

Подібне трапляється нечасто, враховуючи використання високотехнологічного обладнання для виготовлення готівки. Тому знайти в обігу долари з зірочкою непросто. Саме через рідкість купюр за ними полюють колекціонери.

На онлайн аукціонах і порталах з оголошенням зустрічаються пропозиції продажу американської валюти з символом біля серійного номера за великі гроші. Варто врахувати, що зірочка ніяк не впливає на номінальну вартість грошей, проте боністи готові заплатити більше для поповнення власних колекцій.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка купюра може коштувати понад 100 000 грн в Україні. Йдеться про пам'ятну банкноту номіналом 50 гривень 2011 року випуску під назвою "20 років НБУ". Її унікальність — в оптично-змінному написі на лицьовому боці.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує надрукувати гривню, долар та євро. Ми розібралися, яку суму витрачали центральні банки для виготовлення готівки. Вартість залежить від номіналу і додаткових витрат на папір, чорнило та інші виробничі процеси.