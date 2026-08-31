Курс евро может не остановиться на достигнутом: чего ожидать украинцам в сентябре

Люди проходят мимо пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение августа 2026 года на валютном рынке Украины наблюдались колебания. Курсы НБУ поймали восходящую тенденцию, особенно евро продемонстрировал резкий рост. В последнюю неделю месяца динамика изменилась в обратную сторону, но трудно сказать, сохранится ли она надолго, учитывая соотношение в основной валютной паре.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом евро в сентябре

В последний месяц лета 2026 года официальный курс гривны к евро обновил рекорд и зафиксировался на уровне 52,24 грн. Разница между самым низким и самым высоким значением в августе составляет 97 копеек, то есть валюта подорожала почти на 1 гривну всего за несколько недель.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Евро традиционно рассчитывается через американский доллар. Пока я не вижу причин для снижения курса. Должно произойти что-то серьезное в Еврозоне, дабы тенденция изменилась. По крайней мере, не в начале сентября, возможно, ближе к середине месяца будут какие-то сдвиги", — отметил экономист.

Соотношение в основной валютной паре колеблется в диапазоне 1,16-1,17 долл./евро — это одна из причин резкого роста официального курса в Украине. В ближайшее время динамика останется на уровне 20-50 копеек, если в паре доллар-евро не произойдет существенных изменений и курс американской валюты не выйдет за пределы 45 грн/долл.

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Когда выпустят новые купюры евро

Европейский центральный банк планирует напечатать новые купюры до конца текущего десятилетия. Только в июле 2026 года регулятор отобрал финальные варианты дизайна и обнародовал их для общественного обсуждения. Необходимо выбрать один из десяти наборов, посвященных двум темам: европейской культуре или рекам и птицам.

"Выбранный дизайн пройдет дальнейшую доработку и тестирование, прежде чем поступит в производство. Ожидается, что купюры новой серии поступят в обращение через несколько лет", — уточнили в Европейском центральном банке.

Ближе к концу 2026 года ЕЦБ окончательно определится с дизайном новых купюр евро и начнет подготовку к производству. Деньги будут находиться в обращении параллельно с банкнотами первых двух серий. Старую наличность не придется заменять, она останется действительным платежным средством до потери платежеспособности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие необычные купюры доллара украинцы могут купить в обменных пунктах. Иногда встречаются банкноты со звездочкой возле серийного номера. Этот символ означает замену поврежденных при печати купюр американской валюты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что британский необанк Revolut запустил стейблкоин EURR. Его курс привязан к евро, а резервами и выпуском занимается компания Bridge. На первом этапе криптовалюта будет доступна лишь пользователям в Дании, Польше и Португалии.