Курс євро може не зупинитися на досягнутому: чого чекати українцям у вересні

Люди проходять повз пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом серпня 2026 року на валютному ринку України спостерігалися коливання. Курси НБУ спіймали висхідну тенденцію, особливо євро продемонстрував різке зростання. В останній тиждень місяця динаміка змінилася у протилежну сторону, однак важко сказати, чи затримається вона надовго, враховуючи співвідношення у головній валютній парі.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Реклама

Що буде з курсом євро у вересні

В останній місяць літа 2026 року офіційний курс гривні до євро оновив рекорд і зафіксувався на рівні 52,24 грн. Різниця між найнижчим і найвищим значенням у серпні становить 97 копійок, тобто валюта подорожчала майже на 1 гривню всього за кілька тижнів.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Євро традиційно рахується через американський долар. Наразі я не бачу причин для здешевлення. Має трапитися щось серйозне в Єврозоні, аби тенденція змінилася. Принаймні не на початку вересня, можливо, ближче до середини місяця будуть якісь зрушення", — зазначив економіст.

Співвідношення у головній валютній парі коливається в діапазоні 1,16-1,17 дол./євро — це одна з причин різкого зростання офіційного курсу в Україні. Найближчим часом динаміка залишатиметься на рівні 20-50 копійок, якщо в парі долар-євро не станеться суттєвих змін і курс американської валюти не вийде за межі 45 грн/дол.

Читайте також:

Коли випустять нові купюри євро

Європейський центральний банк планує надрукувати нові купюри до кінця поточного десятиліття. Лише в липні 2026 року регулятор відібрав фінальні варіанти дизайну та оприлюднив їх для громадського обговорення. Обрати потрібно один із десяти наборів, присвячених двом темам: європейській культурі або річкам і птахам.

"Обраний дизайн пройде подальшу розробку і тестування перед тим, як потрапити у виробництво. Очікується, що купюри нової серії надійдуть в обіг через кілька років", — уточнили в Європейському центральному банку.

Ближче до кінця 2026 року ЄЦБ остаточно визначиться із дизайном нових купюр євро і почне підготовку до виробництва. Гроші перебуватимуть в обігу паралельно з банкнотами перших двох серій. Стару готівку не доведеться замінювати, вона залишиться чинним платіжним засобом до втрати платоспроможності.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які незвичні купюри долара українці можуть купити в обмінниках. Інколи трапляються банкноти з зірочкою біля серійного номера. Цей символ означає заміну пошкоджених при друці купюр американської валюти.

Також Новини.LIVE розповідали, що британський необанк Revolut запустив стейблкоїн EURR. Його курс прив’язаний до євро, а резервами та випуском займається компанія Bridge. На першому етапі криптовалюта буде доступна лише користувачам у Данії, Польщі та Португалії.