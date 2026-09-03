Курс долара в Україні: які існують ризики для національної валюти

Готівка. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України регулярно здійснює масштабні зміни на міжбанківському ринку. НБУ продає понад один мільярд доларів щотижня для утримання стабільності національної валюти. Попри стримування стрімкого падіння гривні, накопичений економічний негатив, російські атаки, проблеми з експортом та затримки міжнародної допомоги створюють передумови для подальшого знецінення гривні.

В етері День.LIVE фінансовий аналітик, член українського Товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин розповів, чи загрожує продаж валюти з резервів зростанням цін у супермаркетах, за яких умов долар сягне 50 гривень та чим зумовлене стрибкоподібне зростання євро.

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Вплив НБУ на споживчий ринок

За словами Шевчишина, щотижневі продажі валюти обсягом від 1,2 млрд доларів є технічною та процедурною необхідністю. Нацбанк закриває дефіцит на ринку, а також покриває додаткові потреби для закупівлі військової техніки. Крім того, це єдиний механізм конвертації міжнародної фінансової допомоги у гривню для фінансування видатків державного бюджету через Міністерство фінансів.

Самі по собі ці інтервенції не провокують зростання цін у супермаркетах, а навпаки — стримують знецінення гривні. Саме завдяки продажам валюти в серпні вдалося зупинити зростання долара на рівні 44,5 грн. Проте тривале використання цього механізму вимиває золотовалютні резерви, оскільки надходження нових коштів від МВФ та ЄС гальмується через непроголосовані законодавчі "маяки".

Уникнути девальвації гривні не вдасться

Уникнути послаблення гривні у довгостроковій перспективі не вдасться через блокування портової інфраструктури, що призводить до втрати близько 2 млрд доларів експортної виручки щомісяця. Також на економіку тиснуть руйнування російською армією виробничих потужностей і логістичних складів унаслідок обстрілів.

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Шевчишин виділяє кілька сценаріїв розвитку подій до кінця 2026 року:

За базовим сценарієм на кінець року курс буде на рівні 46 гривень за долар; Якщо дивитись на помірно негативний сценарій, то зростання долара може бути до 47 гривень.

Прогноз на 2027 рік

"На наступний рік, 50 гривень за долар — це дуже ймовірний варіант", — підсумував експерт.

Проте якщо російські обстріли й надалі блокуватимуть можливість експорту та буде відсутня міжнародна допомога, долар сягне позначки до 54,5 гривні наприкінці наступного року.

Окремим чинником залишається співвідношення пари євро-долар на світовому ринку. Якщо НБУ вдасться утримати долар від позначки 50 грн, то курсовий баланс може зміститися у бік євро, вартість якого в такому разі зросте до 56-57 гривень.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE вже розповідали, коли українці зможуть побачити позначку долара в 50 гривень. Адже влітку 2026 року офіційний курс долара вже майже досяг психологічного рівня, але не перетнув позначку 45 грн/дол. Згідно зі сценарієм, закладеним у державний бюджет, 2026 рік Україна має закінчити з курсом близько 45,5-46 грн/дол.

Також Новини.LIVE повідомляли про прогноз курсу євро вже у вересні. Протягом серпня 2026 року на валютному ринку України спостерігалися коливання. В останній місяць літа офіційний курс гривні до євро оновив рекорд і зафіксувався на рівні 52,24 грн.