Нова пам’ятна монета від Національного банку: який дизайн срібного виробу (фото)

Працівники Нацбанку з монетами. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк випустив в обіг нову срібну монету під назвою "До 30-річчя грошової реформи в Україні". Її присвятили святковій події — річниці появи незалежної української валюти. Тираж нумізматичної продукції невеликий — усього 5 000 екземплярів. Придбати монету можна буде в онлайн-магазині регулятора і банках-дистриб’юторах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

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Грошова реформа в Україні

Рівно 30 років тому в Україні провели грошову реформу, випустивши в готівковий обіг купюри гривні першого покоління. З 2 по 16 вересня 1996 року тривав перехідний період, коли громадяни могли обміняти купоно-карбованці на нову платіжну одиницю.

А вже 17 вересня в ужитку залишилася тільки гривня, перетворившись на єдиний законний засіб розрахунку по всій країні. Саме з нагоди цього важливого етапу в утвердженні економічної незалежності нашої держави Національний банк випустив нову срібну монету.

Нова пам'ятна монета від Нацбанку. Фото: НБУ

"Гривня стала символом стійкості, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати економічне майбутнє. Сьогодні наша відповідальність — берегти довіру до національної валюти", — зауважив очільник НБУ Андрій Пишний.

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Дизайн нової монети від НБУ

Нумізматичний виріб виготовили зі срібла 925 проби, маса якого в чистоті становить 31,1 г. Номінал — 1 гривня зразка 2018 року, тираж — до 5 000 штук, гурт — гладкий із заглибленими написами. Також присутнє дизайнерське оздоблення локальною позолотою.

Зовнішній вигляд монети характеризується такими елементами і деталями:

аверс — малий Державний Герб України, обрамлення давньоруського орнаменту, позначення номіналу в центрі, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та рік карбування;

реверс — дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, яка перебувала в обігу до 2018 року, рік проведення грошової реформи, стилізовані гілки в обрамленні орнаменту.

Купити виріб можна буде в онлайн-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Також частину тиражу відправлять банкам-дистриб’юторам для реалізації. Йдеться про Укргазбанк, ПриватБанк, ТАСКОМБАНК, Ощадбанк і ПУМБ (по 3% від загальної кількості монет).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українській гривні виповнилося 30 років 2 вересня 2026-го. Перші банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 грн випустили в обіг у 1996 році. Ми дізналися, який вигляд мали купюри та чи сильно відрізнявся тодішній дизайн від нинішнього.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ випустив дві пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Їх карбували в межах нумізматичної серії "Ми сильні. Ми разом". Вироби є законним платіжним засобом в Україні.