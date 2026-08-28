Нові 10 гривень в обігу: НБУ присвятив монети Дніпропетровщині та Кіровоградщині (фото)

Паперові банкноти та монети. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України 28 серпня вводить в обіг дві нові гривневі пам'ятні монети із тематичної серії "Ми сильні. Ми разом". Нові монети присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям і символізують єдність України та важливу роль кожного регіону в захисті держави. Сама серія була започаткована у 2025 році і вшановувала вже на тематиці: Автономну Республіку Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Харківську, Херсонську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську, Одеську області.

Про це повідомляє Національний банк України, передають Новини.LIVE.

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Вигляд та зовнішні характеристики

Монети номіналом 10 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

аверс — вдентичний до звичайної обігової монети 10 гривень зразка 2018 року. В центрі розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

а реверс зображує стилізовану мапу України з адміністративними межами, де виокремлено контури кожного регіону України.

Дизайн реверсу монет створила Олександра Кучинська. А художником аверсу та скульптором виступив Володимир Дем'яненко.

"Дніпропетровщина вже багато років живе поруч із фронтом, рятує поранених, приймає людей із прифронтових територій та релоковані підприємства. Кіровоградщина стала новим домом для вимушених переселенців, підтримує військо та допомагає сусіднім регіонам. Ми закарбовуємо ці історії в металі", — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

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Нова пам'ятна монета із зазначення адміністративних меж Дніпропетровської області. Фото: НБУ

Чи можна розрахуватись монетами

Нові монети є офіційним платіжним засобом. Вони приймаються за номінальною вартістю у 10 гривень без жодних обмежень по всій території України. НБУ видаватиме їх банкам та інкасаторським компаніям для подальшого потрапляння в готівковий обіг.

Нова пам'ятна монета із зазначення адміністративних меж Кіровоградської області. Фото: НБУ

Чим особлива частина тиражу монет

Частина нових монет сформована в спеціально оформлені ролики. Їх можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів. Інформацію про старт продажів регулятор обіцяє опублікувати додатково.

Що ще варто знати

Раніше Новини.LIVE розповідали про нові гривневі банкноти, які планує випустити НБУ. З вересня з'явиться нова грошова одиниця з'явиться із зображенням Василя Стуса. Сам факт випуску нового номіналу гривні значно зацікавить боністів як в Україні, так і за кордоном.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли з'являться купюри з новим дизайном євро. Як повідомляють експерти, то новий дизайн повністю змінять свій зовнішній вигляд вперше з 2002 року. Європейський центральний банк заявив, що наразі йде активний вибір дизайну, який триватиме до кінця 2026 року.