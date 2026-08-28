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Главная Экономика НБУ выпустил новые памятные монеты, посвящённые двум регионам Украины (фото)

НБУ выпустил новые памятные монеты, посвящённые двум регионам Украины (фото)

Ua ru
28 августа 2026 18:25
Новые 10 гривен в обращении: НБУ посвятил монеты Днепропетровской и Кировоградской областям (фото)
Бумажные банкноты и монеты. Фото: Новини.LIVE

28 августа Национальный банк Украины вводит в обращение две новые гривневые памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе". Новые монеты посвящены Днепропетровской и Кировоградской областям и символизируют единство Украины и важную роль каждого региона в защите государства. Сама серия была запущена в 2025 году и уже включала монеты на следующие темы: Автономной Республике Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях.

Об этом сообщает Национальный банк Украины, передают Новини.LIVE.

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Внешний вид и характеристики

Монеты номиналом 10 гривен изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

  • Аверс — идентичен обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В центре размещены номинал, год чеканки и Государственный герб Украины в обрамлении древнерусского орнамента.
  • На реверсе изображена стилизованная карта Украины с административными границами, на которой выделены контуры каждого региона Украины.

Дизайн реверса монет создала Александра Кучинская. А художником аверса и скульптором выступил Владимир Демьяненко.

"Днепропетровская область уже много лет живет рядом с фронтом, спасает раненых, принимает людей с прифронтовых территорий и перемещенные предприятия. Кировоградская область стала новым домом для вынужденных переселенцев, поддерживает армию и помогает соседним регионам. Мы запечатлеваем эти истории в металле", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пишный.

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Новая памятная монета с обозначением административных границ Днепропетровской области. Фото: НБУ

Можно ли расплачиваться монетами

Новые монеты являются официальным платежным средством. Они принимаются по номинальной стоимости в 10 гривен без каких-либо ограничений на всей территории Украины. НБУ будет выдавать их банкам и инкассаторским компаниям для последующего поступления в наличный оборот.

НБУ выпустил новые памятные монеты, посвящённые двум регионам Украины (фото) - фото 2
Новая памятная монета с обозначением административных границ Кировоградской области. Фото: НБУ

Чем особенна часть тиража монет

Часть новых монет сформирована в специально оформленные рулоны. Их можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж регулятор обещает опубликовать дополнительно.

Что еще стоит знать

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых гривневых банкнотах, которые планирует выпустить НБУ. С сентября появится новая денежная единица с изображением Василия Стуса. Сам факт выпуска нового номинала гривны значительно заинтересует коллекционеров как в Украине, так и за рубежом.

Также Новини.LIVE сообщали, когда появятся купюры с новым дизайном евро. Как сообщают эксперты, новый дизайн полностью изменит свой внешний вид впервые с 2002 года. Европейский центральный банк заявил, что в настоящее время идет активный отбор дизайна, который продлится до конца 2026 года.

НБУ Днепропетровская область Кировоградская область монеты регионы банкнота
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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