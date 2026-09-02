Купюри гривні першого покоління: який мали вигляд і що було з номіналами (фото)

Купюри української гривні. Фото: НБУ/Flickr

У вересні 1996 року Україна провела грошову реформу та ввела в обіг перші купюри гривні. Водночас робота над створенням власної готівки розпочалася ще у 1992-му. Виготовляли основний тираж канадські та британські компанії, а постатей для розміщення на лицьовій стороні обирали принципом найбільшої причетності до творення української державності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який вигляд мали перші купюри гривні та скільки номіналів випустили в обіг 30 років тому.

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Номінали гривні в 1996 році

Введення в обіг нових банкнот національної валюти відбувалося з 2 по 16 вересня 1996 року. Гроші першого покоління надрукували в Канаді та Великій Британії за дизайном художників Василя Лопати і Бориса Максимова. Українці почали користуватися готівкою таких номіналів:

1 гривня;

2 гривні;

5 гривень;

10 гривень;

20 гривень;

50 гривень;

100 гривень.

"З 1994 року в Україні відкрито Банкнотну фабрику, у квітні 1998 року засновано Монетний двір. Тепер українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями, а віднедавна — з використанням українського льону", — повідомили в Національному банку.

Який вигляд мали гривні першого покоління

Дизайн тодішніх купюр дуже сильно відрізнявся від сучасного. Елементи захисту були присутні, але рівень важко порівняти з нинішнім, наприклад, водяний знак у вигляді тризуба по всій площі паперу. З історичними постатями, зображеними на банкнотах, українці добре знайомі, оскільки вибрані імена не змінювали з кожним наступним поколінням гривні:

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1 гривня — князь Володимир Великий, руїни Херсонеса;

2 гривні — князь Ярослав Мудрий, Софійський собор у Києві;

5 гривень — гетьман Богдан Хмельницький, церква в селі Суботові;

10 гривень — гетьман Іван Мазепа, Києво-Печерська лавра;

20 гривень — письменник Іван Франко, Львівський оперний театр;

50 гривень — історик Михайло Грушевський, Будинок Учителя;

100 гривень — поет і художник Тарас Шевченко, будівля Верховної Ради України.

Купюра номіналом 1 гривня. Фото: Національний банк України

Купюра номіналом 2 гривні. Фото: Національний банк України

Купюра номіналом 5 гривень. Фото: Національний банк України

Купюра номіналом 10 гривень. Фото: Національний банк України

Купюра номіналом 20 гривень. Фото: Національний банк України

Купюра номіналом 50 гривень. Фото: Національний банк України

Купюра номіналом 100 гривень. Фото: Національний банк України 1 / 7













Варто зазначити, що купюри номіналом 50 і 100 гривень першого покоління так і не випустили в готівковий обіг, хоч їх надрукували. Українці почали користуватися вже банкнотами другого покоління, на яких частково видозмінили портрети Грушевського і Шевченка, а також перемістили їх ближче до правого краю. На звороті номіналу 50 гривень розмістили будівлю ВРУ, на 100 гривень — Софійський собор.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про головне нововведення вересня 2026 року. В Україні з’являться купюри гривні нового номіналу. Національний банк випустить в обігу готівку по 2 000 грн. На лицьовій стороні розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса.

Також Новини.LIVE розповідали, яка купюра гривні може коштувати близько 100 000 грн. Колекціонери готові заплатити чималі гроші за рідкісні екземпляри. Зокрема за банкноту номіналом 50 гривень 2011 року випуску під назвою "20 років НБУ".