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Головна Економіка Гроші в руках українців: яке головне нововведення вересня

Гроші в руках українців: яке головне нововведення вересня

Ua ru
1 вересня 2026 08:10
Купюри номіналом 2000 грн: що відомо про головне нововведення вересня в Україні
Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Вересень 2026 року принесе українцям багато економічних і фінансових нововведень. Вони торкнуться різних сфер життя і будуть стосуватися окремих категорій громадян. Проте одна зміна зачепить буквально кожну людину, оскільки напряму поєднана з грошима. Йдеться про введення в обіг нового номіналу гривні з 4 вересня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне нововведення першого осіннього місяця.

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В Україні з’явиться новий номінал гривні

Найголовнішим нововведенням вересня без перебільшення можна назвати введення Національним банком купюри номіналом 2 000 грн. Поповнити готівковий обіг знадобилося з огляду на зміни в доходах громадян, платоспроможності населення, фінансової поведінки та загалом обсягу паперових грошей.

"З часу введення банкноти 1000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції — вдвічі. Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів", — пояснили в НБУ.

Також поява номіналу 2 000 грн принесе чимало користі державі, представникам бізнесу і громадянам. По-перше, вдасться здешевити логістику та обслуговування готівкового обігу. По-друге, банки зможуть зменшити операційне навантаження та оптимізувати касові процеси.

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По-третє, варто очікувати полегшення в торгівлі, адже з купюрами по 2 000 грн буде зручніше обслуговувати клієнтів, які здійснюють великі покупки. Загалом для населення це нововведення пришвидшить готівкові розрахунки і полегшить зберігання коштів.

Який дизайн нової банкноти

На лицьовому боці розмістили портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса, за звороті — зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. Кольори номіналу 2 000 грн — синій з фіолетовим і рожевим відтінками.

Нові купюри матимуть покращені елементи захисту, а саме:

  • водяні знаки;
  • занурену захисну стрічку;
  • "віконну" стрічку синьо-жовтого кольору;
  • SPARK-елемент;
  • наскрізні деталі;
  • латентне зображення;
  • рельєфні елементи;
  • мікротекст.

Всього на банкноті розмістити більше 20 захисних елементів, включно з інноваційними поліграфічними деталями. Перші купюри випустять в обіг 4 вересня 2026 року. Спочатку їх можна буде отримати в касах фінансових установ і банкоматах, а згодом — під час розрахунків у торгових мережах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що зміниться для українців у Німеччині з 1 вересня 2026 року. Наших громадян за кордоном чекає підвищення мінімальної зарплати і заборона вживання алкоголю на залізничних вокзалах. Ми розібралися, до чого готуватися найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у вересні. Ми дізналися про мінімальну зарплату, пенсії, податкові ставки, прожитковий мінімум і тарифи на комунальні послуги. Здебільшого змін у соціальних стандартах не передбачається.

НБУ гроші готівка банкнота купюра нововведення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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