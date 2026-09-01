Купюры номиналом 2000 грн: что известно о главном нововведении сентября в Украине

Деньги в руках украинцев: какое главное нововведение сентября
Сентябрь 2026 года принесет украинцам много экономических и финансовых нововведений. Они коснутся разных сфер жизни и будут касаться отдельных категорий граждан. Однако одно изменение коснется буквально каждого человека, поскольку напрямую сопряжено с деньгами. Речь идет о введении в обращение нового номинала гривны с 4 сентября 2026 года.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении первого осеннего месяца.
В Украине появится новый номинал гривны
Главным нововведением сентября без преувеличения можно назвать введение Национальным банком купюры номиналом 2 000 грн. Пополнить наличное обращение понадобилось с учетом изменений в доходах граждан, платежеспособности населения, финансового поведения и в целом объема бумажных денег.
"Со времени введения банкноты 1000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств", — пояснили в НБУ.
Также появление номинала 2 000 грн принесет немало пользы государству, представителям бизнеса и гражданам. Во-первых, удастся удешевить логистику и обслуживание наличного обращения. Во-вторых, банки смогут снизить операционную нагрузку и оптимизировать кассовые процессы.
В третьих, стоит ожидать облегчения в торговле, ведь с купюрами по 2 000 грн будет удобнее обслуживать клиентов, совершающих большие покупки. В целом для населения это нововведение ускорит наличные расчеты и облегчит хранение денег.
Какой дизайн новой банкноты
На лицевой стороне разместили портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса, с обратной стороны — изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Цвета номинала 2 000 грн — синий с фиолетовым и розовым оттенками.
Новые купюры будут иметь улучшенные элементы защиты, а именно:
- водяные знаки;
- погружную защитную ленту;
- "оконную" ленту сине-желтого цвета;
- SPARK-элемент;
- сквозные детали;
- латентное изображение;
- рельефные элементы;
- микротекст.
Всего на банкноте разместить более 20 защитных элементов, включая инновационные полиграфические детали. Первые купюры выпустят в обращение 4 сентября 2026 года. Сначала их можно будет получить в кассах финансовых учреждений и банкоматах, а затем — при расчетах в торговых сетях.
Что еще нужно знать украинцам
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