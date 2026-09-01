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Главная Экономика Деньги в руках украинцев: какое главное нововведение сентября

Деньги в руках украинцев: какое главное нововведение сентября

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1 сентября 2026 08:10
Купюры номиналом 2000 грн: что известно о главном нововведении сентября в Украине
Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Сентябрь 2026 года принесет украинцам много экономических и финансовых нововведений. Они коснутся разных сфер жизни и будут касаться отдельных категорий граждан. Однако одно изменение коснется буквально каждого человека, поскольку напрямую сопряжено с деньгами. Речь идет о введении в обращение нового номинала гривны с 4 сентября 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении первого осеннего месяца.

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В Украине появится новый номинал гривны

Главным нововведением сентября без преувеличения можно назвать введение Национальным банком купюры номиналом 2 000 грн. Пополнить наличное обращение понадобилось с учетом изменений в доходах граждан, платежеспособности населения, финансового поведения и в целом объема бумажных денег.

"Со времени введения банкноты 1000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств", — пояснили в НБУ.

Также появление номинала 2 000 грн принесет немало пользы государству, представителям бизнеса и гражданам. Во-первых, удастся удешевить логистику и обслуживание наличного обращения. Во-вторых, банки смогут снизить операционную нагрузку и оптимизировать кассовые процессы.

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В третьих, стоит ожидать облегчения в торговле, ведь с купюрами по 2 000 грн будет удобнее обслуживать клиентов, совершающих большие покупки. В целом для населения это нововведение ускорит наличные расчеты и облегчит хранение денег.

Какой дизайн новой банкноты

На лицевой стороне разместили портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса, с обратной стороны — изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Цвета номинала 2 000 грн — синий с фиолетовым и розовым оттенками.

Новые купюры будут иметь улучшенные элементы защиты, а именно:

  • водяные знаки;
  • погружную защитную ленту;
  • "оконную" ленту сине-желтого цвета;
  • SPARK-элемент;
  • сквозные детали;
  • латентное изображение;
  • рельефные элементы;
  • микротекст.

Всего на банкноте разместить более 20 защитных элементов, включая инновационные полиграфические детали. Первые купюры выпустят в обращение 4 сентября 2026 года. Сначала их можно будет получить в кассах финансовых учреждений и банкоматах, а затем — при расчетах в торговых сетях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что изменится для украинцев в Германии с 1 сентября 2026 года. Наших граждан за границей ожидает повышение минимальной зарплаты и запрет употребление алкоголя на железнодорожных вокзалах. Мы разобрались, к чему готовиться в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с финансами украинцев в сентябре. Мы узнали о минимальной зарплате, пенсиях, налоговых ставках, прожиточном минимуме и тарифах на коммунальные услуги. В основном изменений в социальных стандартах не предполагается.

НБУ деньги наличка банкнота купюра нововведение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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