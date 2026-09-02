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Главная Экономика Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы

Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы

Ua ru
2 сентября 2026 11:10
Купюры гривны первого поколения: как выглядели и что было с номиналами (фото)
Купюры украинской гривны. Фото: НБУ/Flickr

В сентябре 1996 года Украина провела денежную реформу и ввела в обращение первые купюры гривны. При этом работа над созданием собственной валюты началась еще в 1992 году. Основной тираж изготавливали канадские и британские компании, а фигуры для размещения на лицевой стороне выбирали по принципу наибольшей причастности к формированию украинской государственности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как выглядели первые купюры гривны и сколько номиналов было выпущено в обращение 30 лет назад.

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Номиналы гривны в 1996 году

Введение в обращение новых банкнот национальной валюты происходило со 2 по 16 сентября 1996 года. Деньги первого поколения напечатали в Канаде и Великобритании по дизайну художников Василия Лопаты и Бориса Максимова. Украинцы начали пользоваться наличными таких номиналов:

  • 1 гривна;
  • 2 гривны;
  • 5 гривен;
  • 10 гривен;
  • 20 гривен;
  • 50 гривен;
  • 100 гривен.

"В 1994 году в Украине открылась Банкнотная фабрика, в апреле 1998 года был основан Монетный двор. Теперь украинская гривна печатается по самым современным мировым технологиям, а с недавнего времени — с использованием украинского льна", — сообщили в Национальном банке.

Как выглядели гривны первого поколения

Дизайн тогдашних купюр сильно отличался от современного. Элементы защиты присутствовали, но их уровень трудно сравнить с нынешним, например, водяной знак в виде тризуба по всей площади бумаги. С историческими личностями, изображенными на банкнотах, украинцы хорошо знакомы, поскольку выбранные имена не менялись с каждым следующим поколением гривны:

Читайте также:
  • 1 гривна — князь Владимир Великий, руины Херсонеса;
  • 2 гривны — князь Ярослав Мудрый, Софийский собор в Киеве;
  • 5 гривен — гетман Богдан Хмельницкий, церковь в селе Суботово;
  • 10 гривен — гетман Иван Мазепа, Киево-Печерская лавра;
  • 20 гривен — писатель Иван Франко, Львовский оперный театр;
  • 50 гривен — историк Михаил Грушевский, Дом Учителя;
  • 100 гривен — поэт и художник Тарас Шевченко, здание Верховной Рады Украины.
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 1
    Купюра номиналом 1 гривна. Фото: Национальный банк Украины
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 2
    Купюра номиналом 2 гривны. Фото: Национальный банк Украины
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 3
    Купюра номиналом 5 гривен. Фото: Национальный банк Украины
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 4
    Купюра номиналом 10 гривен. Фото: Национальный банк Украины
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 5
    Купюра номиналом 20 гривен. Фото: Национальный банк Украины
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 6
    Купюра номиналом 50 гривен. Фото: Национальный банк Украины
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 7
    Купюра номиналом 100 гривен. Фото: Национальный банк Украины
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  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 1
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 2
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 3
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 4
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 5
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 6
  • Гривне исполнилось 30 лет: какие номиналы держали в руках украинцы - фото 7

Стоит отметить, что купюры номиналом 50 и 100 гривен первого поколения так и не были выпущены в наличный оборот, хотя их напечатали. Украинцы начали пользоваться уже банкнотами второго поколения, на которых частично видоизменили портреты Грушевского и Шевченко, а также переместили их ближе к правому краю. На оборотной стороне номинала 50 гривен разместили здание ВРУ, на 100 гривен — Софийский собор.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о главном нововведении сентября 2026 года. В Украине появятся купюры гривны нового номинала. Национальный банк выпустит в обращение наличные по 2 000 грн. На лицевой стороне разместили портрет поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая купюра гривны может стоить около 100 000 грн. Коллекционеры готовы заплатить немалые деньги за редкие экземпляры. В частности за банкноту номиналом 50 гривен 2011 года выпуска под названием "20 лет НБУ".

НБУ гривна деньги банкнота купюра
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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