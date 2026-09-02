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Главная Экономика До 30-летия денежной реформы: НБУ выпустил новую серебряную монету

До 30-летия денежной реформы: НБУ выпустил новую серебряную монету

Ua ru
2 сентября 2026 16:10
Новая памятная монета от Национального банка: как выглядит серебряное изделие (фото)
Сотрудники Нацбанка с монетами. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк выпустил в обращение новую серебряную монету под названием "До 30-летия денежной реформы в Украине". Ее посвятили знаменательному событию — годовщине появления независимой украинской валюты. Тираж нумизматической продукции небольшой — всего 5 000 экземпляров. Приобрести монету можно будет в онлайн-магазине регулятора и банках-дистрибьюторах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

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Денежная реформа в Украине

Ровно 30 лет назад в Украине провели денежную реформу, выпустив в наличный оборот купюры гривны первого поколения. Со 2 по 16 сентября 1996 года длился переходный период, когда граждане могли обменять купоно-карбованцы на новую платежную единицу.

А уже 17 сентября в обращении осталась только гривна, ставшая единственным законным средством расчета по всей стране. Именно по случаю этого важного этапа в утверждении экономической независимости нашего государства Национальный банк выпустил новую серебряную монету.

Монета от НБУ
Новая памятная монета от Нацбанка. Фото: НБУ

"Гривна стала символом устойчивости, ее появление навсегда закрепило право Украины самостоятельно определять свое экономическое будущее. Сегодня наша ответственность — беречь доверие к национальной валюте", — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

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Дизайн новой монеты от НБУ

Нумизматическое изделие изготовлено из серебра 925-й пробы, масса которого в чистоте составляет 31,1 г. Номинал — 1 гривна образца 2018 года, тираж — до 5 000 штук, гурт — гладкий с углубленными надписями. Также присутствует дизайнерская отделка локальной позолотой.

Внешний вид монеты характеризуется такими элементами и деталями:

  • аверс — малый Государственный Герб Украины, обрамление в виде древнерусского орнамента, обозначение номинала в центре, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и год чеканки;
  • реверс — дизайн первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, которая находилась в обращении до 2018 года, год проведения денежной реформы, стилизованные ветви в обрамлении орнамента.

Купить изделие можно будет в онлайн-магазине нумизматической продукции Национального банка. Также часть тиража отправят банкам-дистрибьюторам для реализации. Речь идет об Укргазбанке, ПриватБанке, ТАСКОМБАНК, Ощадбанке и ПУМБ (по 3% от общего количества монет).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что 2 сентября 2026 года украинской гривне исполнилось 30 лет. Первые банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грн были выпущены в обращение в 1996 году. Мы узнали, как выглядели купюры и насколько сильно отличался тогдашний дизайн от нынешнего.

Также Новини.LIVE сообщали, что НБУ выпустил две памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные Днепропетровской и Кировоградской областям. Их чеканили в рамках нумизматической серии "Мы сильные. Мы вместе". Эти изделия являются законным платежным средством в Украине.

НБУ деньги банки монеты серебро
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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