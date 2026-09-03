Курс доллара в Украине: какие риски существуют для национальной валюты

Наличные. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины регулярно проводит масштабные изменения на межбанковском рынке. НБУ продает более одного миллиарда долларов еженедельно для поддержания стабильности национальной валюты. Несмотря на сдерживание стремительного падения гривны, накопленный экономический негатив, российские атаки, проблемы с экспортом и задержки с международной помощью создают предпосылки для дальнейшего обесценивания гривны.

В эфире День.LIVE финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин рассказал, грозит ли продажа валюты из резервов ростом цен в супермаркетах, при каких условиях доллар достигнет 50 гривен и чем обусловлен скачкообразный рост евро.

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Влияние НБУ на потребительский рынок

По словам Шевчишина, еженедельные продажи валюты в объеме от 1,2 млрд долларов являются технической и процедурной необходимостью. Нацбанк устраняет дефицит на рынке, а также покрывает дополнительные потребности для закупки военной техники. Кроме того, это единственный механизм конвертации международной финансовой помощи в гривну для финансирования расходов государственного бюджета через Министерство финансов.

Сами по себе эти интервенции не провоцируют рост цен в супермаркетах, а наоборот — сдерживают обесценивание гривны. Именно благодаря продажам валюты в августе удалось остановить рост курса доллара на уровне 44,5 грн. Однако длительное использование этого механизма истощает золотовалютные резервы, поскольку поступление новых средств от МВФ и ЕС тормозится из-за не принятых законодательных "маяков".

Избежать девальвации гривны не удастся

Избежать ослабления гривны в долгосрочной перспективе не удастся из-за блокировки портовой инфраструктуры, что приводит к потере около 2 млрд долларов экспортной выручки ежемесячно. Также на экономику давит разрушение российской армией производственных мощностей и логистических складов в результате обстрелов.

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Шевчишин выделяет несколько сценариев развития событий до конца 2026 года:

По базовому сценарию к концу года курс будет на уровне 46 гривен за доллар; Если рассматривать умеренно негативный сценарий, то рост курса доллара может составить до 47 гривен.

Прогноз на 2027 год

"На следующий год 50 гривен за доллар — это весьма вероятный вариант", — подытожил эксперт.

Однако если российские обстрелы и в дальнейшем будут блокировать возможность экспорта и будет отсутствовать международная помощь, доллар достигнет отметки до 54,5 гривны в конце следующего года.

Отдельным фактором остается соотношение пары евро-доллар на мировом рынке. Если НБУ удастся удержать доллар от отметки 50 грн, то курсовой баланс может сместиться в сторону евро, стоимость которого в таком случае вырастет до 56–57 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE уже рассказывали, когда украинцы смогут увидеть курс доллара на уровне 50 гривен. Ведь летом 2026 года официальный курс доллара уже почти достиг психологического уровня, но не пересек отметку в 45 грн/долл. Согласно сценарию, заложенному в государственный бюджет, 2026 год Украина должна закончить с курсом около 45,5–46 грн/долл.

Также Новини.LIVE сообщали о прогнозе курса евро уже в сентябре. В течение августа 2026 года на валютном рынке Украины наблюдались колебания. В последний месяц лета официальный курс гривны к евро обновил рекорд и зафиксировался на уровне 52,24 грн.