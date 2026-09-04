Курс доллара и евро стимулирует к покупке валюты: чего ждать в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

События на валютном рынке Украины тесно связаны с общей макроэкономической ситуацией. Курсы НБУ резко колебались в течение последних недель августа и в начале сентября 2026 года. Доллар и евро демонстрируют восходящую тенденцию с периодическими спадами. В ближайшее время ожидается динамика показателей в диапазоне 20-50 копеек при отсутствии глобальных сдвигов.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара и евро

Всего за два дня официальный курс гривны к доллару повысился на 27 копеек — до 44,72 грн/долл. Резкие колебания связаны с невыполнением графиков поступлений в бюджет: речь идет как о международной помощи, так и о внутренних ресурсах. Для исправления ситуации государство может пойти на ускорение девальвации гривны.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Не только это провоцирует подорожание доллара. На курс влияет прекращение экспорта через морские порты, продажи сельхозпродукции и металла. Плюс остановка металлургических предприятий — Запорожстали и Криворожстали, потому что они пострадали от ракетных ударов, — отметил экономист.

В ближайшее время официальный курс не превысит психологическую отметку в 45 грн/долл., если не произойдет непредвиденных событий. Что касается курса евро, то его традиционно рассчитывают через американскую валюту. В начале сентября соотношение в основной валютной паре зафиксировалось на уровне 1,16 долл./евро.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Евро сейчас демонстрирует тенденцию к росту. Мы видим, что курс в обменных пунктах уже превысил 52 грн. Валюта может немного подешеветь, если доллар останется на текущем уровне, но я не вижу оснований для нисходящей тенденции", — констатировал Алексей Плотников.

Может ли доллар превысить 46 грн

Эксперты сходятся во мнении, что в течение сентября официальный курс гривны к доллару с большой вероятностью преодолеет психологическую отметку 45 грн/долл. Однако причин для существенного удорожания американской валюты — до 46 грн/долл. — в ближайшее время нет.

По словам Плотникова, Национальный банк продолжит мягко сдерживать девальвацию гривны. Если полностью отпустить доллар, это может ухудшить отношения с Международным валютным фондом и европейскими партнерами, поскольку они следят за формированием курса в Украине.

Экономист посоветовал не откладывать надолго покупку иностранной валюты, так как вскоре курсы начнут расти. Лучше не продавать доллары и евро без острой необходимости получить гривны, поскольку восходящая тенденция сохранится на украинском рынке.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что эксперты прогнозируют повышение курса доллара до 46-47 грн в конце 2026 года. Темпы девальвации гривны будут зависеть от задержки международной помощи. Кроме того, на рост показателей влияют проблемы с экспортом.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда официальный курс гривны к доллару может подняться до 50 грн. По мнению экономистов, этого следует ожидать не раньше конца 2027 года. Учитывая общую инфляцию в Украине, такой скачок для американской валюты не считается катастрофическим.