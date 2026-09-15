Податок на банківські метали: які пільги для власників золота, срібла та платини у 2026 році

Золотий злиток. Фото: УНІАН

Придбання банківського золота чи срібла залишається одним із найпопулярніших способів збереження заощаджень. Проте коли виникає потреба обміняти злитки чи монети назад у готівку, у власників виникає логічне питання щодо податкових наслідків. Завдяки тому, що Податковий кодекс України зараховує банківські метали до валютних цінностей, такі операції мають суттєві фінансові пільги.

Сайт Новини.LIVE дізнався, які привілеї діють для власників коштовних металів.

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Привілеї для власників золота та срібла

Головна перевага продажу придбаних у банку металів — повне звільнення отриманого доходу від базових державних зборів.

Як зазначає відомство, пільги для фізичних осіб передбачають:

Дохід від операцій з валютними цінностями не включається до загального оподатковуваного доходу, тож 18% податку на доходи фізичних осіб сплачувати не потрібно. Оскільки дохід не підлягає оподаткуванню ПДФО, з нього автоматично не утримується і військовий збір. Якщо протягом року ви не мали інших приводів для декларування, подавати річну декларацію про майновий стан лише через продаж зливків чи монет не вимагається.

Про які нюанси слід пам'ятати

Попри відсутність податку, фізичним особам варто враховувати декілька чітких законодавчих меж. Ви маєте повне право не звітувати перед податковою, якщо продаж металів був вашим єдиним додатковим доходом. Проте якщо ви подаєте декларацію з інших причин, суму від продажу металів доведеться просто вказати у загальній масі.

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Слід пам'ятати, що такі пільги поширюються виключно на золото, срібло, платину та метали платинової групи найвищої проби у зливках чи порошках із сертифікатом якості, а також на інвестиційні монети. Ви не маєте права застосовувати ці правила до звичайних ювелірних або побутових виробів із дорогоцінних металів. Їхній продаж оподатковується за зовсім іншими нормами Податкового кодексу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки можна заробити на продажі прикрас із золота, дорогоцінних монет та інших коштовних цінностях. В річному розрізі ціна піднялася на понад 21%. На офіційному сайті Національного банку постійно публікують закупівельні ціни на золото, оскільки регулятор виконує обов'язки накопичення та зберігання золотовалютних резервів.

Також Новини.LIVE повідомляли, як збільшити доходи з продажів металобрухту. Адже українці можуть отримувати помірний дохід від брухту, інколи здаючи чорні та кольорові метали. Однак існують способи збільшити прибуток, не вдаючись до хитрощів або нелегальних дій.