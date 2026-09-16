Проект госбюджета на 2027 год: почему прожиточный минимум не соответствует реальности

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают активно обсуждать проект Государственного бюджета на 2027 год. Рост зарплат, финансирование оборонного сектора и других социальных стандартов — главная цель правительства. Во время обсуждения проекта в парламенте разгорелась дискуссия вокруг размера прожиточного минимума, который на 2027 год предложено установить на уровне 3 559 гривен. Само же Министерство финансов отметило, что на такую сумму трудно прожить.

Разъяснения по поводу прожиточного минимума на 2027 год дал министр финансов Сергей Марченко, передают Новини.LIVE.

Реклама

Позиция депутатов

Вопрос о реальной стоимости жизни в Украине поднял народный депутат Сергей Вельможный. Он подчеркнул, что на 3 559 гривен в месяц физически невозможно покупать еду, лекарства и оплачивать коммунальные услуги. Ведь при такой сумме в день придется тратить максимум 120 гривен.

"Почему государство продолжает называть прожиточным минимумом сумму, на которую физически невозможно выжить?", — задал вопрос Вельможный.

В ответ Марченко обозначил основные проблемы и пути решения ситуации:

Читайте также:

Министр согласился, что установленная сумма не отражает реального положения дел и прожить на нее в современных условиях крайне трудно. Прожиточный минимум в Украине выполняет роль расчетного показателя, к которому привязаны сотни различных выплат, штрафов и сборов, что делает невозможным его быстрое и резкое повышение. Ключевой задачей Минфин считает полную "отвязку" социальных и других выплат от этого показателя.

Необходимость поддержки со стороны парламента

По словам министра, как только прожиточный минимум перестанет быть базой для расчета дополнительных платежей, правительство сможет показать его фактический реальный размер и ориентироваться на него в социальной политике. Однако чиновник подчеркнул, что этот процесс требует законодательных изменений и активной поддержки со стороны народных депутатов, ведь предложенные меры не всегда легко проходят голосование в сессионном зале.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о возможных зарплатах медиков в 2027 году. В Украине во время официального представления проекта Государственного бюджета на 2027 год объявили новые ориентиры. Правительство закладывает существенное повышение минимальных выплат как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала, чтобы поддержать кадровый потенциал украинской медицины.

Также Новини.LIVE сообщали, какая сумма минимальной заработной платы предусмотрена в проекте госбюджета на 2027 год. Проект госбюджета предусматривает ощутимый рост выплат для работающих граждан и повышение базовых социальных гарантий. Минимальная заработная плата вырастет с нынешних 8 647 до 9 546 гривен, что составляет повышение на 10,4%.