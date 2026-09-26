Пенсии для лиц с инвалидностью 1, 2 и 3 группы: сколько минимально выплатят в октябре

Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторым украинцам выплачивают пенсии по инвалидности. По состоянию на октябрь 2026 года минимальные суммы останутся на прежнем уровне, но не помешает узнать, сколько государство гарантированно начисляет гражданам. Размеры зависят от причины утраты трудоспособности, поэтому финансовое обеспечение людей с инвалидностью может существенно различаться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько получат лица с инвалидностью 1, 2 и 3 группы по состоянию на октябрь.

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Минимальная пенсия по инвалидности

Большинству получателей начисляют деньги, ссылаясь на статьи 30-35 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Чтобы контролирующий орган одобрил выплаты, необходимо накопить достаточный страховой стаж — от 1 до 15 лет в зависимости от возраста и группы. В таком случае можно рассчитывать на:

100% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью 1 группы;

90% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью 2 группы;

50% пенсии по возрасту — для лиц с инвалидностью 3 группы.

В то же время гражданам, у которых недостаточно страхового стажа, назначают государственную социальную помощь. Минимально допустимая пенсия по инвалидности эквивалентна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц — речь идет о сумме 2 595 грн в октябре 2026 года.

Пенсии по инвалидности вследствие войны

Если полная или частичная нетрудоспособность связана с военными действиями, выплаты регулируются постановлением Кабинета Министров "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий". Для них утверждены более высокие минимальные размеры финансового обеспечения:

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18 885 грн — для 1 группы

15 494 грн — для 2 группы;

10 625 грн — для 3 группы;

6 197 грн — для УБД.

Право на пенсию имеют военнослужащие, инвалидность которых наступила непосредственно в период службы или в течение трех месяцев после увольнения. Также выплаты назначаются, если проблемы со здоровьем возникли позднее, но вследствие заболевания, травмы, ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Пенсии для пострадавших от аварии на ЧАЭС

Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" регулирует пенсионные выплаты украинцам с инвалидностью, возникшей вследствие аварии на ЧАЭС. Минимальные суммы по состоянию на октябрь 2026 года находятся на таком уровне:

11 048,25 грн — для 1 группы;

8 838,60 грн — для 2 группы;

6 813,09 грн — для 3 группы;

6 813,09 грн — для детей.

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы могут рассчитывать на более высокие размеры пенсионного обеспечения. Если доказать связь инвалидности с профессиональной деятельностью, контролирующий орган будет выплачивать не менее 20 653,55 грн — для 1 группы, от 16 522,84 грн — для 2 группы, от 12 392,13 грн — для 3 группы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из пенсионеров предусмотрена надбавка свыше 1000 грн к ежемесячным выплатам в октябре 2026 года. На эти средства имеют право украинцы, которым исполнилось 80 лет. Важное условие — необходимость в постоянном постороннем уходе в связи с состоянием здоровья.

Также Новини.LIVE рассказывали, что закон позволяет удерживать из пенсионного обеспечения до 50% суммы. Деньги могут изыматься на содержание членов семьи и возмещение убытков. Если причина иная, предусмотрено взыскание в размере не более 20% от основной пенсии.