Пенсії для осіб з інвалідністю 1, 2 та 3 групи: скільки мінімально виплатять у жовтні

Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деяким українцям виплачують пенсії по інвалідності. Станом на жовтень 2026 року мінімальні суми залишаться на попередніх рівнях, але не завадить дізнатися, скільки держава гарантовано нараховує громадянам. Розміри залежать від причини втрати працездатності, тому фінансове забезпечення осіб з інвалідністю може суттєво відрізнятися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки отримають особи з інвалідністю 1, 2 та 3 групи станом на жовтень.

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Мінімальна пенсія по інвалідності

Більшості отримувачів нараховують кошти, посилаючись на статті 30-35 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Аби контролюючий орган ухвалив виплати, необхідно накопичити достатньо страхового стажу — від 1 до 15 років залежно від віку і групи. В такому разі можна розраховувати на:

100% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю 1 групи;

90% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю 2 групи;

50% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю 3 групи.

Водночас громадянам, у яких недостатньо страхового стажу, призначають державну соціальну допомогу. Мінімально допустима пенсія по інвалідності еквівалентна прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — йдеться про суму 2 595 грн у жовтні 2026 року.

Пенсії по інвалідності внаслідок війни

Якщо повна або часткова непрацездатність пов’язана з воєнними діями, виплати регулює постанова Кабінету Міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій". Для них затвердили набагато вищі мінімальні розміри фінансового забезпечення:

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18 885 грн — для 1 групи

15 494 грн — для 2 групи;

10 625 грн — для 3 групи;

6 197 грн — для УБД.

Право на пенсію мають військові, інвалідність яких настала безпосередньо у період служби чи протягом трьох місяців після звільнення. Також виплати призначають, якщо проблеми зі здоров’ям настали пізніше, але внаслідок захворювання, травми, поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час виконання службових обов’язків.

Пенсії для постраждалих від аварії на ЧАЕС

Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" регулює пенсійні виплати українцям з інвалідністю, яка виникла через аварію на ЧАЕС. Мінімальні суми станом на жовтень 2026 року перебувають на такому рівні:

11 048,25 грн — для 1 групи;

8 838,60 грн — для 2 групи;

6 813,09 грн — для 3 групи;

6 813,09 грн — для дітей.

Ліквідатори Чорнобильської катастрофи можуть розраховувати на більші розміри пенсійного забезпечення. Якщо довести зв'язок інвалідності з професійною діяльністю, контролюючий орган буде виплачувати щонайменше 20 653,55 грн — для 1 групи, від 16 522,84 грн — для 2 групи, від 12 392,13 грн — для 3 групи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з пенсіонерів передбачили надбавку понад 1000 грн до щомісячних виплат у жовтні 2026 року. На кошти мають право українці, яким виповнилося 80 років. Важлива умова — потреба у постійному сторонньому догляді за станом здоров'я.

Також Новини.LIVE розповідали, що закон дозволяє утримувати з пенсійного забезпечення до 50% суми. Кошти можуть забирати на утримання членів сім’ї та відшкодування збитків. Якщо причина інша, передбачається стягнення у розмірі не більше 20% від основної пенсії.