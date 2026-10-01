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Главная Экономика Такие пенсии выплатят украинцам в октябре: минимальные и максимальные суммы

Такие пенсии выплатят украинцам в октябре: минимальные и максимальные суммы

Ua ru
1 октября 2026 05:45
Минимальная и максимальная пенсия в октябре: какие суммы могут получить украинцы
Две женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине не планируют пересматривать социальные стандарты в ближайшее время. То есть минимальная пенсия с 1 октября 2026 года останется на прежнем уровне. Аналогичная ситуация с максимальной выплатой: граждане не смогут получать больше десятикратного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Мы разобрались, к чему готовиться с наступлением второго месяца осени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О государственном бюджете на 2026 год".

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Минимальная и максимальная пенсия

Социальные стандарты не изменятся до 1 января 2027 года, поэтому по состоянию на октябрь минимальная пенсия будет находиться на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн. Максимальная сумма составляет десятикратный размер ПМ, а именно 25 950 грн.

В то же время для некоторых категорий украинцев предусмотрены повышенные минимальные выплаты:

  • 4 213 грн — для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин);
  • 4 213 грн — для людей от 80 лет (не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин);
  • 4 050 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем;
  • 3 406 грн — для прочих неработающих людей.

Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью предусмотрены при наличии достаточного страхового стажа: 1 группа — 100% пенсии по возрасту, 2 группа — 90%, 3 группа — 50%.

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Пенсии по инвалидности вследствие войны для участников боевых действий установлены на уровне 6 197 грн, для представителей 1 группы — 18 885 грн, для 2 группы — 15 494 грн, для 3 группы — 10 625 грн.

Пенсионное обеспечение украинцев, пострадавших от аварии на ЧАЭС, составляет не менее 11 048,25 грн — для 1 группы, 8 838,60 грн — для 2 группы, 6 813,09 грн — для 3 группы.

Более высокие минимальные гарантии получили ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, если их инвалидность связана с профессиональной деятельностью. Ежемесячную выплату утвердили на уровне 20 653,55 грн — для 1 группы, 16 522,84 грн — для 2 группы, 12 392,13 грн — для 3 группы.

Минимальная пенсия с 2027 года

В Украине планируют пересмотреть социальные стандарты и повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января 2027 года. В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" прописан показатель на уровне 2 878 грн (+283 грн).

Если изменения будут приняты, именно такой станет сумма минимального пенсионного обеспечения в следующем году, а максимальная выплата достигнет 28 780 грн.

Многие специалисты в Украине сходятся во мнении, что повышенные размеры прожиточных минимумов для различных социальных и демографических групп населения не соответствуют реальности. Ведь суммы в размере 3 000 грн точно не хватит для оплаты коммунальных услуг, продуктов питания, проезда в общественном транспорте, лекарств, базовых предметов одежды и пр.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые пенсионеры могут рассчитывать на надбавку к пенсии. Дополнительные деньги назначаются в зависимости от возраста человека, страхового стажа, состояния здоровья, семейных обстоятельств, наличия конкретного статуса и т. д. Мы разобрались, о каких надбавках знают далеко не все пенсионеры.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может рассчитывать на доплату в размере 648 грн ежемесячно. Деньги получают лица с удостоверением участника боевых действий, вышедшие на пенсию. Повышение равно четверти прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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