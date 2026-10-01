Пенсії потрапили під ретельну перевірку: через що можуть призупинити виплати

Літня жінка. Фото: УНІАН

Пенсіонерам варто стежити за своїми даними, адже Пенсійний фонд регулярно звіряє дані про одержувачів виплат з державними реєстрами. Якщо в різних базах виявляється розбіжність, людині можуть призначити додаткову перевірку, а інколи навіть переглянути виплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

Реклама

Які дані можуть перевіряти

Під час верифікації інформацію про одержувача порівнюють із даними різних державних інформаційних систем і реєстрів. Зокрема, можуть перевіряти:

персональні дані;

інформацію про документи, що посвідчують особу;

дані про місце проживання або перебування;

інформацію про смерть людини;

інші відомості, які можуть впливати на право на отримання виплати або її розмір.

Пенсійний таким чином перевіряє не лише пенсії. Те саме стосується страхових виплат, субсидій, пільг та інших видів державної допомоги.

Чому пенсіонеру можуть поставити додаткові запитання

Мінфін проводить верифікацію та за її результатами щомісяця передає органам, які виплачують державну допомогу, відповідні рекомендації. За підсумками моніторингу за перше півріччя Пенсійний фонд отримав понад 54 тисячі рекомендацій про додаткову перевірку. Йдеться про виплати на загальну суму майже 196,3 мільйона гривень.

Читайте також:

Найчастіше увагу привертають розбіжності між інформацією в різних державних базах. Наприклад, у пенсійній справі можуть міститися одні персональні дані, а в іншому реєстрі — інформація, яка відрізняється. Тоді виникає потреба з'ясувати, яка інформація актуальна. Тому пенсіонерам варто вчасно повідомляти ПФУ про зміни даних та інших обставин, які мають значення для пенсійної справи.

Правила для тих, хто за кордоном або на ТОТ

Є ще одна перевірка, яка стосується конкретних категорій пенсіонерів. До 31 грудня 2026 року фізичну ідентифікацію мають пройти пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Перевірити, чи пройдена ідентифікація, можна через сервіс "Моя ідентифікація" на порталі електронних послуг ПФУ. Там відображається дата останньої процедури та спосіб її проходження.

Що варто перевірити самостійно

Якщо пенсіонер давно не оновлював свої дані, варто переконатися, що в пенсійній справі все актуально. Особливу увагу варто приділити:

паспортним та іншим персональним даним;

адресі проживання;

інформації, яка впливає на право на пенсію;

іншим відомостям, зазначеним у пенсійній справі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може отримувати додаткову виплату за особливі заслуги перед Україною. Право на неї мають, зокрема, лауреати державних премій та люди з визначними досягненнями, а розмір доплати залежить від статусу нагороди. У 2026 році мінімальна надбавка для таких пенсіонерів становить 596,85 гривень.

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей можна отримати на поховання пенсіонера. Для цивільних пенсіонерів допомога становить дві пенсії, а для військових — три місячні пенсії, але щонайменше 16 640 гривень. Окремо передбачена виплата 8 500 гривень у разі смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні.