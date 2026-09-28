Доплата за особливі заслуги: на скільки можуть підвищити пенсію у 2026 році

Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть отримувати до основної пенсії ще одну щомісячну виплату — за особливі заслуги перед державою. Право на неї, зокрема, мають окремі науковці, митці та інші громадяни, які отримали державні премії або мають визначні досягнення. Надбавка може призначатися разом із пенсією за віком, інвалідністю, у разі втрати годувальника або за вислугу років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

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Хто може отримувати доплату

Право на додаткову виплату мають, зокрема, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка та Державних премій України. Також на доплату можуть претендувати люди, які ще за радянських часів отримали Державну премію СРСР або УРСР.

При цьому не має значення, за якою саме підставою призначена основна пенсія.

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Скільки доплачують у 2026 році

Розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень.

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Конкретна сума залежить від статусу нагороди. Лауреатам Національної премії імені Тараса Шевченка та Державної премії України встановлюють надбавку у розмірі від 23% до 35% від прожиткового мінімуму. Тобто мінімально можна отримати 596,85 гривень.

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Лауреати колишніх Державних премій СРСР та УРСР також мають право на доплату. Водночас її розмір може відрізнятися залежно від конкретного законодавчого регулювання та рішення Пенсійного фонду.

Ця надбавка не підпадає під щорічну березневу індексацію пенсій. Її розмір змінюється лише у разі зростання прожиткового мінімуму.

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Як оформити доплату

Для отримання виплати потрібно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує отримання відповідної премії або нагороди. Це може бути посвідчення лауреата чи диплом.

ПФУ розглядає заяву з усіма необхідними документами та протягом 10 днів ухвалює рішення. Важливо, що така виплата призначається не автоматично. Людина має самостійно звернутися із заявою. Без цього виплати не розпочнуться.

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Якщо право виникло, але людина звернулася протягом 12 місяців, виплату можуть встановити від дня набуття такого права. В інших випадках відлік починається від дня звернення.

Раніше Новини.LIVE писали, кому з пенсіонерів можуть зменшити витрати на комунальні послуги. Розмір знижки залежить від статусу людини та її доходу, а для окремих категорій вона може сягати 100%. Щоб отримувати пільгу, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та повідомляти про зміни обставин.

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Також Новини.LIVE розповідали, скільки грошей виплачують на поховання пенсіонера. Для цивільних пенсіонерів допомога становить дві пенсії, а для військових — три місячні пенсії з установленим мінімумом. Окремо передбачена виплата 8 500 гривень у разі смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні.