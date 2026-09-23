Допомога на поховання пенсіонера: кому і скільки виплачують у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після смерті пенсіонера родині доводиться вирішувати багато організаційних питань, зокрема займатися похованням. У таких випадках держава передбачає окрему допомогу. Отримати її може людина, яка взяла на себе організацію поховання, а розмір виплати залежить від статусу померлого та виду пенсії або страхового випадку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Скільки виплачують за поховання пенсіонера

Для цивільних пенсіонерів, які отримували виплати за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або іншими законами, допомога становить дві пенсії, які людина отримувала на момент смерті.

Для військових пенсіонерів передбачена допомога у розмірі трьох місячних пенсій. При цьому сума має становити щонайменше 16 640 гривень — п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Куди звертатися за грошима

Допомогу отримує людина, яка здійснила поховання. Ці гроші виплачують окремо від спадкування пенсії чи інших виплат померлого.

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Для оформлення виплати потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України і подати власні банківські реквізити. Якщо банківського рахунку у заявника немає, ПФУ переведе кошти через систему "Швидка копійка" у відділенні Ощадбанку.

Для оформлення виплати знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код;

заява про виплату допомоги;

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідка про смерть пенсіонера;

реквізити банківського рахунку.

Якщо смерть пенсіонера зареєстрували за кордоном, замість українського витягу чи довідки подають свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до українських вимог.

Скільки часу є для звернення

Для допомоги на поховання пенсіонера строк звернення часом не обмежений. Подати документи можна після організації поховання, коли заявник матиме необхідні документи.

Допомога за іншими страховими випадками

Окрема виплата передбачена у разі смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні померлого. Допомогу виплачують у разі смерті:

застрахованої особи;

чоловіка або дружини;

дітей, братів, сестер та онуків, які відповідають установленим віковим або освітнім умовам;

батька чи матері;

діда або баби по прямій лінії спорідненості, якщо вони перебували на утриманні застрахованої особи.

Отримати гроші може сама застрахована особа, член її сім’ї або інша фізична чи юридична особа, яка здійснила поховання.

З 13 березня 2026 року допомога на поховання застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні, становить 8500 гривень. Раніше виплата дорівнювала 4100 гривень.

Якщо помер працівник підприємства, звернення за допомогою відбувається за основним місцем його роботи — виплату проводить роботодавець із подальшим відшкодуванням коштів Пенсійним фондом.

Раніше Новини.LIVE писали, як пенсіонерам отримати шість виплат наперед. Для цього потрібно офіційно оформити постійне проживання в іншій країні та знятися з реєстрації в Україні. Саме перебування за кордоном такої виплати не дає, але право на пенсію за людиною зберігається.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримати оплачувану відпустку після народження дитини. Бабуся, дідусь або інший повнолітній родич можуть скористатися таким правом, якщо дитину виховує одинокий батько чи мати та вони доглядатимуть за немовлям. Оформити відпустку потрібно протягом перших трьох місяців після народження дитини, інакше право на неї втрачається.