Привілеї для бабусі чи дідуся: як отримати 14 днів оплачуваної відпустки

Немовля. Фото: Новини.LIVE

Народження дитини — це час, коли допомога рідних потрібна як ніколи. В Україні чоловіки мають законне право взяти одноразову оплачувану відпустку тривалістю до 14 днів, аби підтримати дружину. Проте в житті трапляються ситуації, коли поруч немає батька дитини. Фахівці зазначають, що у таких випадках офіційний 14-денний відпочинок із збереженням зарплати можуть оформити бабуся, дідусь або інший повнолітній родич. Втім, для цього має збігтися низка суворих умов.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, за яких умов бабусі й дідусі отримають оплачувану відпустку.

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Критерій, без якого можуть відмовити

Як зазначають експерти, самого лише факту появи онука чи онучки недостатньо, аби піти в оплачувану відпустку. Ключова вимога закону полягає в тому, що дитину має виховувати одинока мати або одинокий батько.

Для отримання виплачуваної відпустки бабусі чи дідусю необхідно, щоб одночасно виконувалися три вимоги:

Мати або батько дитини юридично має статус одинокого. Бабуся, дідусь чи інший повнолітній родич фактично здійснюватиме догляд за немовлям. Жоден інший родич ще не скористався цим правом.

Кого закон вважає одинокою матір'ю чи батьком

Юридично одинокою вважається мати, якщо батько не вписаний в свідоцтво про народження, або якщо він:

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помер;

позбавлений батьківських прав за рішенням суду;

визнаний безвісно відсутнім.

При цьому дитина не повинна бути усиновлена іншою особою. Аналогічні правила діють і для одинокого батька, якщо мати дитини померла, позбавлена прав чи зникла безвісти.

Які документи доведеться зібрати для роботодавця

Аби бабусі чи дідусю оформити 14 днів відпустки на роботі, необхідно подати керівникові такий пакет паперів:

Копію свідоцтва про народження дитини. Заяву від одинокої матері (або батька), де вона письмово вказує, що саме ця бабуся чи дідусь доглядатиме за малюком. Документ, що підтверджує статус одинокості.

Чому можна втратити право на відпочинок

Тривалість такої відпустки становить максимум 14 календарних днів. Святкові та неробочі дні до цього строку не зараховуються, тож фактичний період відпочинку може бути трохи довшим.

Головне, про що слід пам'ятати родичам — скористатися цим правом потрібно протягом перших трьох місяців від дня народження малюка. Якщо оформити папери пізніше, право на одноразову оплачувану відпустку згорає остаточно.

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