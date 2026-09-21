Льготы для бабушки или дедушки: как получить 14 дней оплачиваемого отпуска

Младенец. Фото: Новини.LIVE

Рождение ребенка — это время, когда помощь родных нужна как никогда. В Украине мужчины имеют законное право взять единовременный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней, чтобы поддержать супругу. Однако в жизни бывают ситуации, когда рядом нет отца ребенка. Эксперты отмечают, что в таких случаях официальный 14-дневный отпуск с сохранением зарплаты могут оформить бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник. Впрочем, для этого должен быть соблюден ряд строгих условий.

Сайт Новини.LIVE выяснил, при каких условиях бабушки и дедушки получат оплачиваемый отпуск.

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Критерий, без которого могут отказать

Как отмечают эксперты, одного лишь факта появления внука или внучки недостаточно, чтобы уйти в оплачиваемый отпуск. Ключевое требование закона заключается в том, что ребенка должна воспитывать мать-одиночка или отец-одиночка.

Для получения оплачиваемого отпуска бабушке или дедушке необходимо, чтобы одновременно выполнялись три требования:

Мать или отец ребенка юридически имеют статус одинокого родителя. Бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник будет фактически осуществлять уход за младенцем. Ни один другой родственник ещё не воспользовался этим правом.

Кого закон считает одинокой матерью или отцом

Юридически одинокой считается мать, если отец не указан в свидетельстве о рождении, или если он:

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умер;

лишен родительских прав по решению суда;

признан без вести отсутствующим.

При этом ребенок не должен быть усыновлен другим лицом. Аналогичные правила действуют и для одинокого отца, если мать ребенка умерла, лишена родительских прав или пропала без вести.

Какие документы придется собрать для работодателя

Чтобы бабушке или дедушке оформить 14 дней отпуска на работе, необходимо подать руководителю следующий пакет документов:

Копию свидетельства о рождении ребенка. Заявление от одинокой матери (или отца), в котором она письменно указывает, что именно эта бабушка или дедушка будет ухаживать за малышом. Документ, подтверждающий статус одинокого родителя.

Почему можно лишиться права на отпуск

Продолжительность такого отпуска составляет максимум 14 календарных дней. Праздничные и нерабочие дни в этот срок не засчитываются, поэтому фактический период отдыха может быть немного длиннее.

Главное, о чем следует помнить родственникам — воспользоваться этим правом нужно в течение первых трёх месяцев со дня рождения малыша. Если оформить документы позже, право на единовременный оплачиваемый отпуск теряется окончательно.

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